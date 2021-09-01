《D.P：逃兵追緝令》裡的曹一兵好眼熟！原來是《德魯納酒店》裡的富二代桑切斯，又一位「劇拋臉」演員～

Netflix太敢拍了！一部揭露韓國軍隊內部黑暗的《D.P：逃兵追緝令》看得觀眾們直叫好。

6集內容，271分鐘的時長，讓觀眾們看到了最讓人不齒的「逃兵」背後的故事，他們為何寧願被世人嘲笑，也要逃跑呢？ 黑暗與溫情交織，這才有了最真實的人性。 男一號丁海寅扮演的菜鳥新兵和具教煥飾演的老兵組成了抓逃二人組，故事的焦點都圍繞他倆展開，不過也有不少士兵的存在感超強，一兵曹石峰就是其中之一。

入伍前的曹石峰是柔道界冉冉升起的新星，入伍後成了一名一等兵，也是103師團中被欺負得最厲害的士兵，他告訴安俊浩（丁海寅 飾），等他們成了老兵的時候絕對不要欺負新兵。 飾演曹石峰的演員將這一人物刻畫得淋漓盡致，憋屈、無奈、憤懣、有苦不敢言的形象給觀眾們留下了深刻的印象，讓人紛紛好奇這位演員到底是誰。



▲Netflix《D.P：逃兵追緝令》官方劇照

他其實演過很多作品，其中之一就是《德魯納酒店》富二代桑切斯，他就是演員趙賢哲。 劇拋臉式的演技，難怪讓觀眾們認不出了。 2010年趙賢哲進入獨立電影圈，2012年參演了《建築學概論》，飾演李帝勛的好友東久，之後又在影片《中國城》、《隧道》中展露頭角，慢慢積累人氣。 電影《失控隧道》、《偷天對決》、《菜英文沒在怕》，電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》裡都有他的身影。



▲tvN《德魯納酒店》官方劇照



▲電影《建築學概論》官方劇照



▲電影《菜英文沒在怕》官方劇照

最讓觀眾震驚的是趙賢哲還有一位明星家人，他就是Rapper界的大哥MAD CLOWN，兩人是親兄弟。哥哥MAD CLOWN之前還在電視節目裡調侃兄弟兩人長得完全不像。



▲MBC《Radio Star》截圖

雖然趙賢哲還不是主演級的演員，但這些年來也參演了不少大製作，和一線大牌合作，演技也越來越自然嫻熟，刻畫過的每一個角色都性格鮮明、飽滿，演什麼像什麼，繼續在「劇拋臉」演員成長之路上前進。

「首圖：Netflix《D.P：逃兵追緝令》、tvN《德魯納酒店》官方劇照」

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