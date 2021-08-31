刘在锡超敬业！《玩什么好呢》临时播报新闻超成功，途中惊见Lovelyz美珠

在《第六感》很有哏的美珠又来《玩什么好呢》啦～大神播新闻也太帅了吧！

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）最新EP.103，刘在锡去了上岩MBC，进到新闻部才知道自己要直播新闻，还得在10分钟内换好正装上场。

刘在锡虽然紧张，但以如此临时播报的表现来说几近完美，几乎没错字也没卡词，新闻制作人相当赞许。



然而播报途中可是出现让他大吃一惊的场面，因为见到了熟悉的美珠！不是出现在新闻报里，而是在主播台上！刘在锡见了美珠完全掩不住惊讶，不过看著美珠念词跳针，好像也因此卸下了紧张、忍不住噗哧一声。



刘在锡趁机问制作人：「是李美珠吗？美珠是不是吗？」制作人很集中於新闻完全不想理他XD 一下主播台，刘在锡除了独自碎碎念自己的表现外，还很在意：「美珠怎么会来？不是美珠吗？」节目这才公开美珠也被骗来播新闻的内幕。她和刘在锡一样对环境感到陌生，也担心自己的发音不好，甚至还是播完全不熟悉的股市新闻，没机会弄懂内容就上场了，才会卡词啊～



刘在锡接了金泰浩PD的电话相当无言，金泰浩竟若无其事的说：「新闻我看得很开心――」刘在锡回应：「现在不是新闻的问题！你这家伙！」想不到此次的整人计画不止这样，接下来就是哈哈遭殃！刘在锡和美珠在后台狂吐槽他的不专业胡子和领带。



据下集EP.104预告，哈哈就算有专人事前指导，真正上场播报还是零零落落，郑埻夏也是，甚至玩开了打起自己的歌XD 播报新闻后，刘在锡、美珠、哈哈与郑埻夏要展开奖学金问答比赛。



刘在锡与美珠播报的剪辑影片不到一天就达86万次观看次数（截至31日10时），网友纷纷赞许刘在锡对节目的敬业，接了任务就会尽量做到完美：「这个场面真实的展现了刘在锡是多么有专业精神的人，就算知道是整人，也担心会对报导局带来不好的影响，光看这一点就觉得他是一个很值得信赖的人。」、「08:07不知道是不是真的紧张，手在发抖，但声音还是很沉稳的……不愧是国民MC」、「知道为什么20年来一直处於最高位置了，发声、Sense、演技全都是最棒的，就算出了差错也不会想指责他，因为好感度是满级」、「直接参选国会议员吧，刘大爷」。



（图：《玩甚么好呢》@黄VIU 截图）

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