[有雷]《海岸村恰恰恰》城市乡巴佬申敏儿开除老板到渔村开业、万能班长金宣虎：「人生没有那么公平」(EP1-2)

[有雷]上周末刚开播的《海岸村恰恰恰》，描述原本在首尔工作的牙医师尹慧珍（申敏儿饰），与上司不合而负气直接离职，却发现牙医圈子太小工作难找，思念母亲而来到了海岸村，改变了她的想法。

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《海岸村恰恰恰》一开始就直奔主题，美丽的牙科医师尹慧珍，属於领薪水的上班族，但因为医疗上并未从利益面出发，与院长不合而发生争执，当院长强制执行抢走她的病患时，她毅然决然离开了这个工作岗位，甚至在网路上PO文描述院长的霸道，此举让她被业界封杀，再也没诊所聘用她。



来到思念母亲的海边，一连串的巧合让她暂时无法离开这个小村，也认识了岛上无人不知的洪班长（金宣虎饰），神通广大的他没有固定工作，拥有多张资格证照，更是充满各种技能擅长各式打工，人缘极佳。



风光明媚的海岸村，正好少了牙科诊所，申敏儿修好了车子本来打道回府，却因前主管的一通电话让她再度调头前往海岸村，打算自行开业。村子里很多老人家可能是她的潜在客户，不过感觉在大都市生活很久的她，还需要一段时间与村民们磨合，话不投机有点格格不入，卫生条件她也相当嫌弃，如果要开展事业的话还需要更加圆滑。



村里的民众似乎都有一些不堪回首的过往，但首尔来的尹慧珍自视甚高，也许因为自己一路走来都是人生胜利组，甚至工作不开心还开除老板，找不到工作也不回头，听到了村内过气歌手无法走红的故事，却认为努力不足，瞧不起人的态度让洪班长认真的告诫她：「人生并不是那么公平」，有人一路顺遂，有人却再努力也达不到目标，别任意批评别人。



即使牙科已经开幕，却得不到村民们的认同，因为尹慧珍无意间说的闲话大家都听见了，於是没人上门看诊。洪班长看在眼里决定帮忙她，要她多发送开幕年糕，但尹慧珍始终提不起勇气重新面对大家，多亏了洪班长为她化解窘境。期待下一集的新火花。



照片：tvN

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