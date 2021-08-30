[预测]本周停播的《机智医生生活2》预告脑补开始！4大线索暗示遇袭送医的很可能就是他！

[提及剧情]《机智医生生活2》上周播出第10集，不过在剧情的最后停在一个令人心焦的点，急诊室的奉医师接到了一个电话，有年约40岁的男性，后脑遭人以钝器袭击，意识有些模糊，但他说自己是律济医院的医师，奉医师接过电话说「名字是？」之后露出了惊讶的表情，让观众们著急不已啊！

网友们从预告中开始脑补，到底受伤的是当天有约要到梨泰院喝酒的隽婠？还是当日的寿星李翊晙在江南聚餐遇袭？从以下几点分析：

1、被推进急诊的人所穿的衣服

预告中出现一幕患者被推床紧急送到急诊室，由画面中可看出患者穿著浅卡其色外套与长裤，跟材学当日与隽婠搭话时，隽婠所穿的深色成套西装有所不同，因此观众们先排除了隽婠的可能性，认为是李翊晙的机率较高。



2、预告中的李翊晙画面是学生时期非现在

预告中其实大部分都会让五人均出现，但这一次的预告中除了看到颂和、硕亨、政源以外，隽婠只出现短短一幕，翊晙的画面更是回忆中的学生时期，是不是现在的他正在急诊卧床中所以没有适当的不暴雷画面？



3、接到电话的时间23：40分

当天是李翊晙的生日，颂和也挑选了礼物，打电话给他的时候说会放在他办公室，翊晙也表示「当天」会回医院来拿。想起上一集在颂和生日时，满怀期待翊晙的约会，被取消的时候她大哭一场，甚至也没收到那份生日礼物。观众们觉得呼应学生时期，这一次翊晙可能也没有那么轻易能拿到生日礼物，又或者他还要打趣地说「自己有信守承诺在当天回到医院」？



4、听对话不看画面感觉是翊晙

从对话中听到急诊奉光宪医师问：「是抢劫吗？」之后连接到硕亨问：「是怎么抓到的呢？」颂和的声音回答：「看了CCTV画面」，所以感觉由颂和来回答翊晙的状况最适合不过了。



不过也有另一些观众们觉得，《机智医生生活2》的预告很爱骗人，也提出了有可能不是翊晙的看法，也提供大家参考：

1、律济医院医生只有那五位吗？

当然医院中有许多医生，会不会是主演以外的人呢？大家是不是要被预告给误导了？



照片:tvN

2、若是翊晙，颂和下班再赶回急诊室，应该不是此画面

看颂和晃到翊晙门前放礼物的样子，她已经正要下班了，如果听到翊晙被送到急诊室，应该不会像画面中出现的穿著整齐的手术服，而应该是穿著刚下班时的服装。并且画面中疑似也有政源出现，若这是翊晙的急诊画面，头部受重击应该不是由政源来观察伤口，且颂和的表情也感觉没那么担心。



3、翊晙聚餐前曾与冬天的对话

冬天问：「要跟院长吃饭的话，我是不是至少该换上衬衫？」翊晙特别说：「你们别担心穿自在一点就好，只有我正式就可以了。」不过看著被推床推进来的患者，服装应该也不算太正式吧，只能说是半休闲的感觉。



照片:tvN

大家觉得应该是谁呢？还要多等一周好紧张啊！

参考资料：YT뇌피소설가 입소문tv

照片：YT채널 십오야预告片段截图

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