《红天机》今晚终於开播！四大看点引人期待：《拥抱太阳的月亮》作家新作改编，金裕贞&安孝燮&孔明携手主演

《红天机》讲述拥有神奇力量的美女画工红天机和失明但是可以读懂星座、拥有一双红色眼睛的观象监河蓝，以及风流倜傥的阳明大君之间的奇幻爱情，今晚将在SBS播出第一集！

看点一：《拥抱太阳的月亮》原作者廷银阙小说改编

《红天机》改编自廷银阙的同名小说，该作家之的两部作品《成均馆绯闻》和《拥抱太阳的月亮》都改编成电视剧并大获好评。 电视剧版《红天机》故事背景设定於架空时代「端王朝」，「鬼、魔、神」等纷纷登场，一对恋人因为红色的命运而被连接在一起。 电视剧版由《浪漫的体质》共同编剧许恩（音）撰写剧本，在原著基础上增加了新的人物关系矛盾和三角恋。



看点二：「史剧女神」金裕贞&「大势演员」安孝燮&「千万演员」孔明

金裕贞在《云画的月光》之后5年再次出演古装剧，为了演好天才画工的角色努力练习作画;安孝燮因为《浪漫医生金师傅2》而成为20代代表性演员，饰演有一双神秘红眼的河蓝，准备好再次收获一众芳心;在《鸡不可失》里饰演忙内刑警的孔明，这次饰演热爱艺术的风流客阳明大君，展开三角恋情。 此外通过《Alice》给大家留下深刻印象的郭时阳饰演野心满满、梦想登上王座的周向大君。



看点三：《来自星星的你》导演张太侑的名品画面

张太侑导演在发布会上说：「《红天机》把《来自星星的你》的奇幻爱情剧、《树大根深》的政治史剧、《风之画员》的艺术史剧融合在了一起。 」除了剧本和演员之外，导演也十分值得信任！



看点四：实力派演员大举加盟

金光奎饰演红天机画画的帛瑜画团的画团主崔元昊（音），张铉诚饰演顶级画工韩建，赵成夏饰演河蓝读星象的端王朝法宫里的君主成宗（音），文淑饰演三神奶奶，此外还有虎灵、画鬼等具有人型但非人的存在，为剧情增添不少神秘色彩。



（图：SBS《红天机》海报及剧照，IG@awesome_ent_official）

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