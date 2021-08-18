【有片】不许你们不知道这位优质欧巴！人帅实力强但命运惨的代表：James，终於又在舞台上看到他了

大家记得Royal Pirates的James吗？

最近中国内地一档名为《披荆斩棘的哥哥》非常出名，邀请了在两岸三地很有知名度的哥哥们参演，通过多轮竞选之后选出最终17人成团。其中一名中文不是很流利，英文听著像母语水准的哥哥以帅气高大的外形和迷人的嗓音圈粉，大家都好奇了，他是谁啊。 「李珠铉」这名字一听就是韩国欧巴。



李珠铉，James Lee，是一位美籍韩裔，他是贝斯手、歌手、模特兼制作人，看起来身份很复杂啊。其实，James 2009年9月作为贝斯手加入KPOP乐队Royal Pirates，2013年，随乐队携单曲「Shout Out」正式在人气歌谣节目中出道。原本以为星途会一帆风顺，却没想到2015年的一顿聚餐让李珠铉差点废掉。

James於2015年6月与朋友聚餐时，被餐厅的玻璃门意外压倒，左手腕因此严重受伤，当时医生告知最坏情况下需要截肢。他为了继续玩最喜爱的音乐，努力复健，希望能救回左手，甚至由吉他手改钢琴弹。可惜James的左手恢复状况不理想，加上他脑内还有血凝块，因此在2017年2月决定退出乐队，专心治疗，可惜最终都要截肢。不过就在2018年，James又传出了好消息，手被重新接了回去。3年来的波折真不是一般人心理能承受得了的。



因为长时间脱离主流娱乐圈，James也逐渐被遗忘。明明很早就出道，但却几乎没什么知名度，直到站上《披荆斩棘的哥哥》，瞬间就因为颜值才华兼具被网友视为「大黑马」不二人选。不过考虑到第二轮公演录制在即，James初来乍到，观众们也才刚刚认识他，他的热度还来不及发酵，能否顺利过关犹未可知，但真心希望他能够一直走到最后啦。



「首图/内文图：ig@jamesjhl」

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