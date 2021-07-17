《Hi Bye, Mama!》里的「金泰希女儿」徐宇真今年已经演了4部大热剧：《Mouse》《远看是蔚蓝的春天》《恶魔法官》《你是我的春天》

虽然都是短暂出场，但徐宇真的每一场戏都让人印象十分深刻，其实他就是去年在《Hi Bye, Mama!》里饰演金泰希女儿那个小男孩，当时还曾经因为太漂亮而被人担心有「性别认同障碍」！

徐宇真是2015年出生的童星，去年在《Hi Bye， Mama！》（哈罗掰掰，我是鬼妈妈）里反串饰演金泰希的女儿栖玗，之后又在《The King：永远的君主》最后一集客串特别出演，和李敏镐对戏的短短几秒已经萌翻众人：



当时因为饰演女孩而穿上女生的衣服、梳了辫子，加上徐宇真的脸孔真的非常可爱，一度有网友担心年纪幼小的他会不会因此出现性别认同障碍。不过徐宇真妈妈早就在IG表示他清楚知道自己是在演戏，不会把戏剧和现实混为一谈，而且私底下也喜欢听别人称赞他「帅气」、梦想是成为浩克，根本没有什么混淆可言。



（图：《Hi Bye Mama》剧照）

而今年以来，目前开播的电视剧里已经有4部能看到他的镜头，人气可见一斑！

先是在tvN电视剧《Mouse窥探》里饰演5岁的郑在训（成年时期由李升基饰演），抓老鼠放进蛇舍里观察谁胜谁负、最后还露出诡异微笑的一幕让人印象深刻，一下子就展现出男主角的反社会倾向：



上周播出的tvN电视剧《恶魔法官》里，徐宇真饰演男主角姜耀汉的哥哥姜李朔的童年时期，不论是抱著婴儿姜耀汉、央求父亲留下这个小孩，还是带著礼物来看望弟弟时的眼神，都让人感受到他纯真温暖的气质：



（图：tvN《恶魔法官》截图@黄Viu煲剧平台）

在KBS电视剧《远看是蔚蓝的春天》里也有短暂出镜，饰演吕俊的童年时期（成年时期由朴志训饰演），一双亮闪闪的大眼睛让人无法抗拒：



（图：Youtube@숲컴퍼니_official）

此外还在tvN电视剧《你是我的春天》里饰演女主角姜多情（徐玄振 饰）弟弟的童年时期，真的相当活跃~



徐宇真的妈妈经常在IG上分享儿子的可爱日常，真的是超可爱又活泼的小男孩！再过几天就是他的6周岁生日了，演了这么多部戏居然还只有6岁，让人很期待未来能看到她更多作品呀：



（封图：《Hi Bye，Mama》剧照，黄Viu煲剧平台，Youtube@숲컴퍼니_official）

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