与金秀贤上演火辣床戏的「洪菊花」是她！黄世温还演过李钟硕前女友、P.O新娘，圈内好友是郑浩妍

到底能和金秀贤演床戏的人是谁！好奇「洪菊花」是谁的观众快来看看～造型一变化就变了个人呀！

Coupang Play原创剧《某一天》已於上周落幕，「洪菊花」一角虽然一集就「挂点」，但她可是贯穿全剧的重要角色，一度成了网友热烈讨论的对象：饰演洪菊花的演员是谁？



饰演洪菊花的演员名黄世温（황세온；Hwang Se On），回顾她在《某一天》的表演，第一集就和国民男神金秀贤上演火辣床戏，裸上身露点尺度之大，也难怪网友会好奇她是谁了。







1994年出生、身高172公分的黄世温其实是名模特儿，7岁就移民纽西兰的她，16岁就成了学校时装秀模特儿，更被大型模特儿经纪公司IMG Models相中，并多次登上澳洲《Vogue》杂志封面。





黄世温回到韩国作为模特儿活动的同时，亦开始挑战演技，2015年在KBS特别剧《In Search of Argenta》饰演女主角李秀敬的竞争对手，成了她的演技处女秀，当年还演出朴宰范与Loco、GRAY合作的〈My Last〉一曲MV。





后来，她多在电视剧里扮演配角，在《安托万夫人》（2016）饰演韩艺瑟测试盛骏的一个实验对象；在《罗曼史是别册附录》（2019）饰演李钟硕的前女友：在《The King：永远的君主》（2020）饰演宫廷护卫；在《Mouse》（窥探，2021）饰演P.O的女友（妻子）。

▼《罗曼史是别册附录》



▼《The King：永远的君主》，黄世温还为此练了马术



▼《Mouse》





除了上述电视剧作品，她在2017年主演过网路剧《总而言之就是罗曼史》，更跨足电影界参演电影《Nailed》（카센타，2018）、《Pray》（기도하는 남자，2018）与《Fallan》（낙인，2019），2019也演了Eric Nam的〈Runaway〉MV。

她在韩国最好的朋友是郑浩妍（郑好娟）金珍京与陈正善，他们都曾是经纪公司Esteem旗下模特儿，还曾共同创立饰品品牌「Rolling Hamburger」一起担任品牌创意总监。

▼黄世温与郑浩妍合照



好朋友郑浩妍早在去年就转投Saram娱乐朝著演员发展，很快就在今年以《鱿鱼游戏》爆红，而黄世温金则在今年结束《某一天》拍摄过后，似乎也想正式转换跑道， 9月便加入了演员经纪公司Keyeast。



观众们未来肯定能看见黄世温更多不一样的演出，她还会在剧中呈现哪种多元样貌呢？现在的她已剪了短发，光是造型就让网友直呼「很不一样」呢！



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