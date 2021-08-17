不愧是喜剧人！宣传电影《天坑》时也要「搞背叛」 李光洙当著大家的面宣传自己的另一部电影！

13日播出《出差十五夜》特别篇，由电影《天坑》的主演车胜元、金成均、李光洙、金慧峻出演。

只要有演员们来，制作组就会先玩节奏游戏（草莓游戏），这次赢的话就可以获得单独采访。车胜元一听到这游戏也问李光洙有没有玩过，李光洙表示：「我呢～哥...我这11年一直玩这种游戏。」



最后果然是李光洙获胜，采访中罗PD问：「在生存过程中担任了很重要的角色吗？」李光洙也说：「毕竟是主角...要是没有我的话，全部都是死了的人，都没有办法坐在那边的。」后来车胜元也反击李光洙只是客串。



接受完采访后，李光洙还说：「因为是我可以独自说话的机会...两个月后有一部叫做《海贼2》的电影即将上映。」一讲出来金慧峻就告状：「他在说别的电影。」车胜元：「为什么要说《海贼2》。」连宣传的时候也要搞背叛 XD



而《海贼2》是由姜河那、韩孝周、李光洙、权相佑、蔡秀彬、EXO世勋等人出演，是一部历史喜剧动作冒险片，讲述朝鲜建国后，爲争夺高丽王室最后的宝物而来到大海的他们惊心动魄、痛快淋漓的故事。

（图：YouTube@채널 십오야）

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