[有雷]《机智医生生活2》大小熊CP＝第一季的政源与冬天！比起爱情，更需要的是陪伴（EP8）

[有雷]《机智医生生活2》在停播一周后收视率稍有下滑，但在上周又重回原本水平，除了大家等待的LoveLine大有斩获以外，这一集的泪水也没少给，想表达的是所谓的CP除了爱情，更重要与更实际的，是在另一个人低潮时，在身旁的无声陪伴与支持。

以下为防雷线



先提到大家最期待的熊熊CP秋秋与硕亨，紧急进行手术的产妇终於顺利止血，也保住了子宫。而家属的想法也完全被硕亨料中，秋秋不停自责认为自己思考太短浅，不过硕亨却安慰她「这些只是需要经验」，如同第一季当中，政源也曾对於冬天向家属说话方式不妥而予以告诫，但当时政源的态度较为强硬，硕亨则是因为心中已肯定秋秋会是好医生而没有因此生气。



后来秋秋因为胃痉挛晕倒了躺在急诊室，看见站在一旁等待她醒来的硕亨教授，还呼叫护理师说自己「有幻觉」，连硕亨都笑了出来，相较於第一季冬天过敏肿得跟猪头一样进了急诊，政源虽然有来却只站在急诊室门口（内心可能还在与上帝纠结），硕亨对秋秋的表现更积极，想必秋秋也是因为这样所以高兴得大哭吧！看硕亨尴尬到一直轻拍枕头的样子真的太好笑了！



剧中一下子两位医师的母亲都传来生病的消息，身为医师的他们其实更加自责，怎么没想到妈妈可能是生病了呢？政源看见妈妈因脑部积水而摔倒就医，也忍不住到帘子外擦掉眼泪，颂和更是听见妈妈罹患帕金森氏症而直接泪眼汪汪陷入低潮。此时就需要神队友的协助。



政源的妈妈罗莎，一直拥有一位神队友宗秀，两人在老年相互陪伴，宗秀其实早留意到罗莎走路步伐总是小碎步（脑部病变的其中一症状），虽然罗莎常催促宗秀去做健检，但当她自己出现症状时，却需要好几天才能鼓起勇气接受罹病的事实，检查后发现并不是目前无药可根治的阿兹海默症，才放心露出笑容。而神队友宗秀始终陪在一旁，还为罗莎能重新演奏Keyboard而喝采，相较於上一季，第九集罗莎与宗秀一起欣赏乐团演出时，宗秀双手交叉抱胸，表情不太愉悦而只是偷偷用脚跟手指头一起打拍子而已。



另一位神队友李翊俊更是应该为他拍拍手，颂和接了电话整个人已经哭到心慌，翊俊听了沉默了一下子说：「你是不是该回去看看？要我载你吗？」这时候他知道颂和要的是一位强而有力的陪伴者，还有给自己独处与慢慢接受事实的时间，所以他守在颂和门前，拒绝了所有来访的人，食物也一律先接收，因为他知道这时候的吃货一号，看见食物也开心不起来…等到他认为颂和已经稍微平静了些，这才拿出颂和很想要的专业烤盘，让她的心情再度放晴，只能说这位神队友对於Timing的掌控以及安慰的方式真的非常的棒〜没有选择拥抱颂和，不需要太多话语，而是给她空间与时间去接受这事实。



我们隽婠终於也要露出曙光了吗？在回首尔的客运上竟然可以这样巧遇前女友！即使闭上了眼睛也能凭香味认出她？翊俊曾看著翊纯在家里笑著回应手机里的简讯，她说是邀请香菜派对的洪大尉，但翊俊偷看手机萤幕时却脸色大变，到底翊纯是在跟谁传讯息呢？



照片:tvN

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