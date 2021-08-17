不愧是喜劇人！宣傳電影《天坑》時也要「搞背叛」 李光洙當著大家的面宣傳自己的另一部電影！

13日播出《出差十五夜》特別篇，由電影《天坑》的主演車勝元、金成均、李光洙、金慧峻出演。

只要有演員們來，製作組就會先玩節奏遊戲（草莓遊戲），這次贏的話就可以獲得單獨採訪。車勝元一聽到這遊戲也問李光洙有沒有玩過，李光洙表示：「我呢～哥...我這11年一直玩這種遊戲。」



最後果然是李光洙獲勝，採訪中羅PD問：「在生存過程中擔任了很重要的角色嗎？」李光洙也說：「畢竟是主角...要是沒有我的話，全部都是死了的人，都沒有辦法坐在那邊的。」後來車勝元也反擊李光洙只是客串。



接受完採訪後，李光洙還說：「因為是我可以獨自說話的機會...兩個月後有一部叫做《海賊2》的電影即將上映。」一講出來金慧峻就告狀：「他在說別的電影。」車勝元：「為什麼要說《海賊2》。」連宣傳的時候也要搞背叛 XD



而《海賊2》是由姜河那、韓孝周、李光洙、權相佑、蔡秀彬、EXO世勳等人出演，是一部歷史喜劇動作冒險片，講述朝鮮建國後，爲爭奪高麗王室最後的寶物而來到大海的他們驚心動魄、痛快淋漓的故事。

（圖：YouTube@채널 십오야）

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