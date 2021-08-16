粉丝们可能真的等不到GD&Jennie官宣恋情！但师兄竟然去师妹拍摄片场探班了，这就是态度吧

BIGBANG G-Dragon和同门师妹BLACKPINK Jennie的爱情战线到目前为止似乎没有大问题。

众所周知，GD和YG娱乐对於恋爱的印象，他的态度一直都是「我什么也不说，大家尽情猜吧」，不会有否认更不会有承认，有的只是一如既往的沉默。事情过去快半年了，今天（16日）据韩媒STAR NEWS独家爆料称，两人的恋情一直持续著。



今年2月24日，GD和Jennie恋情曝光，YG娱乐当天就发布官方声明只有一句话「是艺人私事，公司无法确认」。 GD不仅是一名站在K-POP巅峰的爱豆王者，也是一名创作能力超群的唱作人，还是引领南韩年轻一代时尚潮流的潮男。 而Jennie则是大势女团BLACKPINK的成员，无论是团队活动还是SOLO活动都展现了不俗的爱豆实力，还是高奢大牌CHANEL 的「亲女儿」，总之这两位的恋情曝光当时在整个饭圈引起了轰动。



这对爱豆CP恋情曝光当时据说两人已经热恋一年了，YG、Jennie妈妈都知道，两人还向各自的朋友介绍对方是恋人，只是相关消息并没有被媒体报道出来，而民众们将来或许也看不到他们的任何官方立场。 纵观GD对待以往的恋情曝光时的态度，他只会在不是事实的时候出面否认，和水原希子、小松菜奈、李珠妍传出绯闻时则既不承认也不否认，一副「你们认为是什么就是什么」的态度。

今日（16日），据STAR NEWS爆料称，GD最近前往Jennie画报拍摄的工作地点探班，虽然粉丝们依旧没能等到恋情官宣，但从GD探班这点来看，两人的感情一直维系的很好，并没有大问题。恋情曝光后，细心的网友和粉丝发现两人其实有很多巧合。2012年，Jennie是GD SOLO歌《那XX》MV的女主角，2013年Jennie伴唱了GD的SOLO歌《BLACK》，当时的Jennie尚未出道，只是练习生而已。 Jennie和GD一起吃饭的照片拍自2016年，这张照片曝光是因为GD的个人SNS被骇客入侵。



▲《那XX》截图

GD所戴的手链里的字母J让人联想到了Jennie，Jennie也经常穿著、佩戴GD个人品牌PEACEMINUSONE的服装、饰品，GD的姐姐权达美关注了Jennie的IG，以上种种都是两人确实是恋人的有力证据。 同时，GD和Jennie都是CHANEL的大使，两人曾经在同一个时间公布品牌官方照片，这个时间卡点也被粉丝们看作是在暗暗地撒糖。



▲ig@@xxibgdrgnnxx



▲权达美IG截图

「首图：ig@jennierubyjane、@xxibgdrgnnxx」

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