这部新剧阵容也令人期待！金旻载、朴圭瑛、权律主演《达利和马铃薯汤》剧本阅读照公开

KBS新剧《达利和马铃薯汤》由金旻载、朴圭瑛、权律主演。

讲述一字不识的暴发户想要从名门望族的女儿手中抢夺美术馆而陷入爱河的故事。今日（16日）公开剧本阅读照，演员们以各自完美变身角色的形象登场，展现完美的角色消化能力，

剧中，金旻载饰演「陈武学」，是全球餐饮企业「F&B」的事业部常务，在学生时期从未错过全校倒数第一，也没有获得大学毕业证书；朴圭瑛变身青松美术馆客席研究员，名门家族的独生女「金达利」；权律饰演「张泰镇」，是世纪集团企划调整室室长。



除此之外，禹喜珍、安吉强、徐正妍、黄宝罗、安世河等优秀演技军团以特有的令人兴奋的绿叶演技，还有变身爲达利爸爸的演员张光，特别出演时也一起练习剧本，让该剧更加丰富多彩。



《达利和马铃薯汤》制作组表示：「从作品的开始...剧本排练现场开始，演员们的热情就像长时间合作一样完美。很多观衆期待我们的作品，爲了展现好的作品，我们将同心奔跑到最后。」



另外，由《Healer》、《七日的王妃》、《仅此一次的爱情》李政燮导演与《魔女之爱》的孙恩惠编剧＆朴世恩编剧合作，预计在9月播出。



（图：KBS《达利和马铃薯汤》、YouTube@KBS Drama）

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