李升基认爱2个月疑情变，李多寅发文暗藏玄机！这对CP的恋情全韩网都不看好

南韩人气明星李升基的女友李多寅在IG上的发文,引发外界猜测,两人是否情变?

4日晚,李多寅通过社交平台用英语发布了一段伤感的文字,「I'm just a woman who's willing to live each day to the fullest. Because it's your life, and you only live once. No one else can live life for you. So i will bare all the bitterness, and cherish all the happiness in life」(我只是一个愿意去过上充实每一天的女人,因为这是你的生活,而你只能活一次,没有人会为你而活,所以我将敞开所有痛苦,珍惜人生所有幸福),言语间意味深长,被网民猜测是在暗示已经与李升基分手。 对此李多寅与李升基的经纪公司先后回应称不清楚艺人的私事。



▲ig@xx__dain

今年5月李升基和李多寅恋情曝光,韩媒指两人去年就开始交往,除了同为演员之外,两人都喜欢打高尔夫,同样的爱好和事业拉近了彼此的距离,进而交往。 D社还拍到李升基开车载著李多寅前往江原道的老家,探望奶奶。 然而这对CP的恋情却没有得到韩国网友们的支持,由於女方家庭问题引发了李升基粉丝们的强烈不满。李多寅的养父曾因操纵股价而被拘留,粉丝觉得女方家庭负面传闻有可能会影响到男方的事业和口碑。 同时李多寅在承认恋情后遭受很大的网暴,许多韩国网民还给女方留言要求她主动分手,给女方施加压力。



「首图:@xx__dain、@leeseunggi.official」

