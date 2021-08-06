李昇基認愛2個月疑情變，李多寅發文暗藏玄機！這對CP的戀情全韓網都不看好

李昇基認愛2個月疑情變，李多寅發文暗藏玄機！這對CP的戀情全韓網都不看好

明星   2021年8月6日   星期五10:07   Tracy   15

南韓人氣明星李昇基的女友李多寅在IG上的發文，引發外界猜測，兩人是否情變？

4日晚，李多寅通過社交平臺用英語發佈了一段傷感的文字，「I'm just a woman who's willing to live each day to the fullest. Because it's your life, and you only live once. No one else can live life for you. So i will bare all the bitterness, and cherish all the happiness in life」（我只是一個願意去過上充實每一天的女人，因為這是你的生活，而你只能活一次，沒有人會為你而活，所以我將敞開所有痛苦，珍惜人生所有幸福），言語間意味深長，被網民猜測是在暗示已經與李昇基分手。 對此李多寅與李昇基的經紀公司先後回應稱不清楚藝人的私事。

▲ig@xx__dain

今年5月李昇基和李多寅戀情曝光，韓媒指兩人去年就開始交往，除了同為演員之外，兩人都喜歡打高爾夫，同樣的愛好和事業拉近了彼此的距離，進而交往。 D社還拍到李昇基開車載著李多寅前往江原道的老家，探望奶奶。 然而這對CP的戀情卻沒有得到韓國網友們的支持，由於女方家庭問題引發了李昇基粉絲們的強烈不滿。李多寅的養父曾因操縱股價而被拘留，粉絲覺得女方家庭負面傳聞有可能會影響到男方的事業和口碑。 同時李多寅在承認戀情後遭受很大的網暴，許多韓國網民還給女方留言要求她主動分手，給女方施加壓力。

「首圖：@xx__dain、@leeseunggi.official」

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留言/評論
  • 李昇基真的值得更好的 到現在還是不懂為什麼要跟金融罪犯的女兒交往
    3小時前
  • 讓韓網滿意的也幾乎沒幾對吧…
    3小時前
  • 李昇基值得配更好的女孩
    4小時前
  • 尊重李昇基的私生活，但也期待兩人性格不合和平分手😂
    2小時前
  • 阿就網友一片看衰，其實感情的事情，人家當事人爽就好，究竟爸爸是金融罪犯與女兒何干
    3小時前
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