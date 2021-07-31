烧脑神剧《Signal》完结5年观众仍在苦等续篇消息，编剧金银姬近日放话：「隐退之前一定把第二季拍完！」

剧迷们都在等编剧大人兑现承诺了！

韩国编剧金银姬作家因为Netflix原创剧集《尸战朝鲜》系列在国际上打响知名度，但她之前执笔的另一部作品——tvN电视剧《Signal 信号》也获得很高评价，被誉为「开启了类型剧的全新历史」。



《Signal 信号》是2016年播出的剧集，最后一集已经为第二季埋下伏笔，观众都非常期待续篇，过去5年来也不止一次有拍摄第二季的消息，但最终都因演员档期等问题不了了之。

本月29日，金银姬就新作《尸战朝鲜：雅信传》接受采访时再次表达了拍摄续篇的决心：「作为作家，《Signal 信号》给我带来了莫大的礼物。 虽然不是仅凭作家一个人的意志就能做到的事，但不论如何，我都想在隐退之前让大家看到《Signal 信号》后续篇。 我会努力地四处奔走创造条件，真的非常想做到。 」



此外，金银姬还表示已经构思好了《尸战朝鲜》第三季的结局，请大家继续期待各个角色在疫病蔓延的原野上展开的故事。 由全智贤主演的前传《尸战朝鲜：雅信传》已经在本月23日通过Netflix公开，追溯故事的源头、揭开生死草的秘密，全智贤的演技和画面都受到一致好评。 真希望《Signal 信号2》也能快点提上日程啊！



（图：tvN）

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