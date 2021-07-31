徐玄 VS 润娥 VS Yuri：少女时代队友们的古装PK

少女时代作为K-POP二代女团中的领军人物，在韩国歌坛有著不可动摇的地位。

成员们从出道开始就靠颜值、歌舞功底、台风等备受关注，全开麦连唱带跳还气息平稳的女团真的不多！！！虽然这几年少女时代没发行新曲，但成员们也没闲著，上综艺、拍戏、拍杂志，润娥、徐贤、 Yuri和秀英在影视剧圈也是一路通畅，这4位里的前三位还都出演过古装戏，那到底谁的古装扮相最美呢？

徐玄

《月之恋人－步步惊心：丽》里的虞姬，这个天性善良的悲情角色纠结人心。她是后百济的最后一位公主，出身尊贵，却因为部族被灭不得不隐藏自己的真实身份生活，为了达到目的成为歌妓。徐玄的的美胜在气质，从容娴雅，五官精致，充满古典美人的韵味。小编迄今为止都还记得她跳刀舞时的动人舞姿。



▲ig@seojuhyun_s、SBS《月之恋人－步步惊心：丽》

润娥

在各个都美貌的少女时代能被叫做美貌担当足以证明润娥的天仙颜值了。《王在相爱》中的润娥就是一种天真娇俏的样子，灵动的眼睛，让她显得眉眼精致，气质清新脱俗看到她你就能明白什么叫做美丽和帅气只有一线差距。



▲《武神赵子龙》、MBC《王在相爱》

Yuri

最近播出的《打包袱－盗取命运》中Yuri以古装造型出镜，剧中她的造型并不华丽，反而造型非常简单，只用了最常见的是簪子和头巾，素雅却十分耐看。



▲MBN《打包袱－盗取命运》

「首图：《步步惊心：丽》、《王在相爱》、《打包袱－盗取命运》官方剧照」

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