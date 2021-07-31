赵寅成与《机智医生生活》的医生一样都是「长腿叔叔」：默默建慈善小学，时隔2年才被挖出！

赵寅成就是真人版的「长腿叔叔」。

男神赵寅成为善不欲人知，10年来一直默默做慈善，帮助社会底层人士和没钱手术治疗的患者，暖举也是到了这几年才被挖出。 而韩国慈善机构「麦粒福祉财团」日前表示，赵寅成於2018年向该财团捐款5亿（韩币），用於在坦尚尼亚辛吉达修建「辛吉达New Vision学校」。



조인성, 무려 5억! 뒤늦게 알려진 선행..탄자니아에 학교 세웠다 (공식) https://t.co/z2bGUyVveI



탄자니아 안에서도 손꼽히는 빈곤지역인 싱기다에 밀알복지재단이 학교를 건립하고자 했으나 적지않은 비용으로 고심중에 조인성의 기부로 건립되었으며 직접 방문해 아이들과 묘목도 심었다고 함. pic.twitter.com/XvK2EIOZx9 — 취향 (@loverdramas) July 28, 2021

赵寅成捐建的这所学校由3个幼儿班级和5个小学班级组成，目前有300余名学生就读。 赵寅成曾於2019年访问该校并种树纪念，期待这些树木能给孩子们带来荫庇。 「麦粒福祉财团」相关人士表示，赵寅成不仅帮助兴建学校，还给孩子们和地区居民送去希望和未来，对此深表谢意。



有看人气韩剧《机智医生生活》的剧迷都知道，戏中小儿科医师安医生（柳演锡 饰）有一个秘密，就是会自掏腰包偷偷救助无法负担手术费用的弱势族群，被大家称为「长腿叔叔」。 现实中赵寅成的爱心完全不输安医生，加上本身就有逆天大长腿他，是个不折不扣的「长腿叔叔」。



「首图：TVDaily」

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