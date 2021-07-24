当少女时代和Wonder Girls站在一起！Tiffany & 宣美 & 吕珍九合拍黑白写真超有型~

近日少女时代Tiffany、Wonder Girls成员宣美和演员吕珍九一起登上杂志封面，两大女团的重要成员同时出镜，这画面真的神奇！

Tiffany、宣美和吕珍九将从下月开始为Mnet女团真人秀《Girls Planet 999》担任导师和主持人，近日三人一起为《1st Look》创刊10周年特别号拍摄写真。 采访中，大家分享了接到《Girls Planet 999》出演邀约时的心情。



吕珍九表示：「每次有机会我都喜欢尝试新的挑战，但这次却很不同：在书写K-Pop全新历史的女团节目中，究竟我可以做什么呢？ 也许就是在粉丝和99位选手之间建立连接、为选手们的梦想加油吧。 」

Tiffany穿上谨慎小黑裙和潇洒的西装套装，气质十足：「一点都没有犹豫，立即就说了Yes！我很想作为偶像前辈与那些怀抱梦想的朋友们分享经验。 我太了解少女们在成长过程中遇到的悲伤、挫折和恐惧了。 希望能帮大家减少一些孤独和辛苦，更有智慧地面对挑战，既温暖又冷静。 」

宣美也秀出纤细的美背和长腿：「作为导师加盟节目后回顾了一下自己走过的岁月，觉得能接到这样重要的角色应该说明我做得还不错，很有安慰感。 过去15年真的发生很多事，也许正是那些桎梏的时间造就了现在的我。 最想对朋友们强调的是谦逊，如果想带著感激的心在这条路上走得久一些，就一定要记得谦逊。 」



此外，由Tiffany和宣美担任K-pop领航人（导师）、吕珍九担任行星领航人（主持）的女团选手真人秀节目《Girls Planet 999》将在8月6日正式开播，99人参赛、最终将选出9人出道，目前选手信息已经通过官网和SNS公开。

（图：《1st Look》）

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