【K社韩文小百科】韩国泡菜KIMCHI有正式中文译名！叫「辛奇」！

韩国泡菜（김치 kimchi）公开了正式的中文译名。

此前，中韩两国因为「泡菜」问题掀起一场舆论大战，网友们互不相让，究其原因其实还是翻译造成的问题，其实两国都有属於各国的传统「泡菜」。 日前，韩国文化体育观光部通过「公共术语的外语译名规范」修正案，正式将韩国泡菜（Kimchi）的中文标准译名由此前的「泡菜」变更为「辛奇 신치」。



韩媒报导称，鉴於汉语中没有Kim和Ki这样的音节，无法进行准确的音译。 韩国农林畜产食品部於2013年对4000多个汉语词汇的发音进行分析，比对中国8种方言的读法，并徵求韩国驻华使馆专家的意见，提议将Kimchi翻译成「辛奇」。 但由於「辛奇」的说法在中国的普及效果并不理想，所以韩国2014年又将「辛奇」改回为原名「泡菜」。 时隔7年，「辛奇」重新被定为官方中文译名。



「辛」在中文中有「辣」的意思，符合泡菜的辣口味；「奇」则有「新奇」、「猎奇」的意思，让人联想到「很想尝尝看这新奇的辣味」的含义。 不过，根据中国的法律规定，在中国境内流通或销售的食品必须标明产品的「真实属性」，因此韩国企业在对华出口泡菜时只能用「泡菜」，可以在括号内标记「辛奇」或「Kimchi」。

「首图：YouTube截图＠백종원의 요리비책 Paik's Cuisine」

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