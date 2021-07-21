《The Penthouse 3》本周停播！朱丹泰＆吴允熙是兄妹在韩网引发热议，制作组：剧本上写著「俊熙」

今日（21日），SBS方面表示：「《The Penthouse 3》23日将停播。」

SBS将从当天晚上7点30分开始转播「2020年夏季奥林匹克运动会开幕式」，因此原订晚上10点播出的《The Penthouse 3》将停播一周，30日会正常播出。



在《The Penthouse 3》第7集中，公开朱丹泰（严基俊 饰）过去的故事，他幼年时期和母亲、妹妹一起居住在千水地区27号再开发事业预定地。但...白俊基的父亲（南成镇 饰）爲了再开发，不顾年幼的朱丹泰的苦苦哀求，他亲眼目睹母亲和妹妹惨死在挖土机下。



该场面播出后，观众们纷纷认为年幼的朱丹泰喊出的妹妹的名字听起来像是俊熙（준희）或允熙（윤희），因此有人推测朱丹泰的妹妹是吴允熙（柳真 饰）。还有人提出两人年龄差异不大、都是孤儿、性格也很相似等。



对此，《The Penthouse 3》相关人士透露：「剧本上写著『俊熙』，就像在节目中看到的内容一样，剧本上没有任何特别之处。」但...「狗血剧教母」金顺玉编剧在《The Penthouse》系列中，展现无数的反转和冲击性的剧情发展，连遭到炸弹袭击的罗根李（朴殷硕 饰）都可以醒来，她是否会再次给观众带来冲击性的反转，也备受关注。



（图：黄viu煲剧平台、SBS《The Penthouse 3》）

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