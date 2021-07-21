《The Penthouse 3》本週停播！朱丹泰＆吳允熙是兄妹在韓網引發熱議，製作組：劇本上寫著「俊熙」

今日（21日），SBS方面表示：「《The Penthouse 3》23日將停播。」

SBS將從當天晚上7點30分開始轉播「2020年夏季奧林匹克運動會開幕式」，因此原訂晚上10點播出的《The Penthouse 3》將停播一週，30日會正常播出。



在《The Penthouse 3》第7集中，公開朱丹泰（嚴基俊 飾）過去的故事，他幼年時期和母親、妹妹一起居住在千水地區27號再開發事業預定地。但...白俊基的父親（南成鎮 飾）爲了再開發，不顧年幼的朱丹泰的苦苦哀求，他親眼目睹母親和妹妹慘死在挖土機下。



該場面播出後，觀眾們紛紛認為年幼的朱丹泰喊出的妹妹的名字聽起來像是俊熙（준희）或允熙（윤희），因此有人推測朱丹泰的妹妹是吳允熙（柳真 飾）。還有人提出兩人年齡差異不大、都是孤兒、性格也很相似等。



對此，《The Penthouse 3》相關人士透露：「劇本上寫著『俊熙』，就像在節目中看到的內容一樣，劇本上沒有任何特別之處。」但...「狗血劇教母」金順玉編劇在《The Penthouse》系列中，展現無數的反轉和衝擊性的劇情發展，連遭到炸彈襲擊的羅根李（朴殷碩 飾）都可以醒來，她是否會再次給觀眾帶來衝擊性的反轉，也備受關注。



（圖：黃viu煲劇平台、SBS《The Penthouse 3》）

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