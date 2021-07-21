这肌肉太辣！MAMAMOO Solar与健身教练梁驰升同登杂志封面，大秀川字腹肌

Solar的身材真的好健美！

Solar今年5月出演KBS综艺节目《社长耳朵是驴耳朵》时测量体脂率时发现有22.4%，随即在健身教练梁驰升的指导下展开为期2个月的魔鬼训练，成功令体脂率下降到16%，重新获得川字腹肌和紧致有力的四肢线条，开心地在IG上分享成果。



（图：IG@solarkeem）

不仅如此，Solar和梁驰升教练还一起为男士杂志《Men's Health Korea》拍摄了封面写真：Solar穿上夏日风情的紧身泳衣、展现健康性感的魅力，梁驰升更秀出整个上半身完美肌肉，馆长果然是馆长！



（图：Men's Health Korea）



（图：Men's Health Korea）

采访中，Solar不仅透露了接受梁驰升建议挑战封面模特的原因、两个月以来的运动方法和饮食，也分享了自己作为MAMAMOO成员和SOLO歌手的心态和目标，表示拍摄结束后要去吃泡菜料理XD

此前Solar还在自己的Youtube频道里分享了健身日常和饮食清单：每天上午高强度运动3小时，午饭后遛狗加消食2小时;早餐是牛里肌加蔬菜、杏仁蛋白质营养饮、豆饭，午餐是豆腐、南瓜、章鱼、蔬菜，晚餐则是6颗水煮蛋、蓝莓优格、蛋白质饮和红萝卜，还不忘补充各种维他命、乳酸菌等营养剂。 令人羡慕的身材果然来之不易啊！



（图：Youtube@솔라시도 solarsido）

（封图：Men's Health Korea）

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