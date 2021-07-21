金钟国宣布捐赠Youtube频道第一个月全部收益！韩媒推测「至少几千万」

金钟国的个人Youtube频道开通仅一个月就获得了190万订阅，今日宣布将把一个月以来的全部收入捐赠出去，以感谢大家的厚爱！

今日中午，金钟国在Youtube社群里PO文表示：「大家对於我的新出发给予了难以置信的关心和喜爱以及莫大的力量，再次表示感谢！我决定把这个月5支影片所带来的频道收入除去制作费之外全部捐赠出去。 」

「这个成果不是靠我自己实现，而是有非常多人的帮助，如果这份关心和喜爱能延续到更好的事情上，一定能让热爱运动的人的善良影响力更有意义和光芒。 每一位支持金钟国频道的人都参与了捐赠，希望大家能感受到这份意义，更加健康地运动下去。 谢谢。 」



金钟国今年6月17日开通个人频道「GYM JONG KOOK」分享运动等日常，第一支影片公开十分钟后就突破10万订阅、获得银奖牌，5天突破100万订阅、获得金奖牌，目前已经有190万订阅。 目前频道里只有5支影片，但其中2个都超过千万流览次数，加起来总共接近4千万次。



虽然金钟国没有透露具体捐赠金额，但韩媒推测应该有几千万韩元。 根据网红分析工具NoxInfluencer以21日为基准的数据，金钟国的Youtube频道一个月进账超过6671万元，每个影片的合作单价约为5337万元。

（图：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

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