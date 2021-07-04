【有片】多才尹斗俊挑战夜景拍摄，江原道魔幻夜色尽收眼底

男团HIGHLIGHT队长尹斗俊才华洋溢，经营起个人Youtube小有成绩，全名《放浪者尹斗俊》的频道，其亲自掌镜呈现给观众旅游Vlog，吸引大批粉丝关注，日前订阅数已近四万。

上个月末(6月)频道里上传的江原道夜景拍摄。爱好摄影的尹斗俊，呈现给观众在黑夜之下拍出的绝美魔幻星空。



对於在深夜拍摄星空一事，尹斗俊起初表示相当忧虑拍摄不到预期的景色。影片里的他行程忙碌，一直到10点半，还在驱车前往拍摄地江原道的路途之中。来到了现场，如他预期几乎是一片漆黑，透过镜头看不太清楚尹斗俊的帅气脸蛋。尽管拍摄条件不佳，经过不断地调整，最终能干地捕捉到一望无际的美丽星空。

关於这片美丽星空，尹斗俊在上传本支影片后，随后分享到个人IG，粉丝都很喜欢。此处除了夜景，早先在《放浪者尹斗俊》的频道介绍里，曾给观众欣赏美丽的传统建筑，据了解在江原道，这类建筑物相当受欢迎。此行共分为三部片子，星空影片为上片。该频道日后也将不定期展开更新，带给粉丝更多旅游治愈感。



♡更多《放浪者尹斗俊》系列报导：

１.西海之旅(上)：

跟著HIGHLIGHT尹斗俊到「韩国沙漠」旅行：爱豆旅游YouTube正片首曝光！

2．西海之旅(下)：

【有片】《放浪者尹斗俊》化身西海旅游指南：神秘小岛算好潮涨时间才得进入、绝美秘境宛若置身欧洲山丘

３．尹斗俊吃播：

HIGHLIGHT「吃货」尹斗俊再开吃播！大口吸拉面模样超幸福～

(图源：방랑자윤두준CITYESCAPE、IG@beeeestdjdjdj)

小水滴@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻