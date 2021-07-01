演技封神真的很应该！《刘Quiz》申河均连细节都注意到：角色不同，笔迹也会不同

这哥的魅力真的无穷，刘在锡专访时狂被逗乐又无奈发怒，每个回答都简短又真实，太好笑了～！XDDD

上周（6月23日）播出的tvN《刘Quiz On The Block》邀请到了拥有「演技神」称号的申河均出演专访，综艺之神「刘在锡」和演技之神「申河均」的见面，也让许多观众期待这一集的播出。



果然一开头的三连问就让刘在锡难以招架，申河均简短又引发共鸣的回应方式，也让刘在锡迷上了申河均的独特魅力。



刘：要是明天地球灭亡的话？

申：感觉好可怕。

刘：妈妈最常对你说的一句话？

申：吃饭。

刘：对我来说《刘Quiz》是？

申：今天出演的节目。（现场大爆笑）

最后又加码一问…

刘：那申河均经常对妈妈说的话是？

申：嗯～

每一个答案都简短幽默又真实，连访谈中途都能听到工作人员大笑的声音。而且，一般演员上节目都会为了宣传作品，但申河均反而是因为现在没什么特别的事情，单纯收到邀约就来上了，完全没有任何意图，一方面也想感谢大家对他的支持。



回到演技的话题，申河均演技出众之外，根据角色的不同，连字迹也会跟著不一样，



▼《丰年公寓》饰演一般的青年，字迹偏可爱。



▼《Brain》时出演医生角色，写字快速且容易相连。



▼《坏刑警》中饰演刑警时，字体是感觉大方有魄力！



▼《Mr.Back》饰演高龄长辈，写字感觉很有学识跟充满人生历练，重点是为了角色发展出不同的字迹写法，真的是为了每一部作品，都深入的研究了角色的习性，让人叹为观止。



▼此访问片段：



访谈中也总是谦虚且自认还有很多不足的地方，分享著自己爱看电影，接触演技的故事，一直保持著初心，真的让人很有好感。



▼刘在锡迷上《怪物》里的申河均，尤其是演戏时，眼角皱纹跟法令纹，在他眼里都觉得相当有魅力，投入角色眼睛产生的红色血丝，也让他惊叹。



*图：유 퀴즈 온 더 튜브＠youtube

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