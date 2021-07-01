演技封神真的很應該！《劉Quiz》申河均連細節都注意到：角色不同，筆跡也會不同

這哥的魅力真的無窮，劉在錫專訪時狂被逗樂又無奈發怒，每個回答都簡短又真實，太好笑了～！XDDD

上週（6月23日）播出的tvN《劉Quiz On The Block》邀請到了擁有「演技神」稱號的申河均出演專訪，綜藝之神「劉在錫」和演技之神「申河均」的見面，也讓許多觀眾期待這一集的播出。



果然一開頭的三連問就讓劉在錫難以招架，申河均簡短又引發共鳴的回應方式，也讓劉在錫迷上了申河均的獨特魅力。



劉：要是明天地球滅亡的話？

申：感覺好可怕。

劉：媽媽最常對你說的一句話？

申：吃飯。

劉：對我來說《劉Quiz》是？

申：今天出演的節目。（現場大爆笑）

最後又加碼一問…

劉：那申河均經常對媽媽說的話是？

申：嗯～

每一個答案都簡短幽默又真實，連訪談中途都能聽到工作人員大笑的聲音。而且，一般演員上節目都會為了宣傳作品，但申河均反而是因為現在沒什麼特別的事情，單純收到邀約就來上了，完全沒有任何意圖，一方面也想感謝大家對他的支持。



回到演技的話題，申河均演技出眾之外，根據角色的不同，連字跡也會跟著不一樣，



▼《豐年公寓》飾演一般的青年，字跡偏可愛。



▼《Brain》時出演醫生角色，寫字快速且容易相連。



▼《壞刑警》中飾演刑警時，字體是感覺大方有魄力！



▼《Mr.Back》飾演高齡長輩，寫字感覺很有學識跟充滿人生歷練，重點是為了角色發展出不同的字跡寫法，真的是為了每一部作品，都深入的研究了角色的習性，讓人嘆為觀止。



▼此訪問片段：



訪談中也總是謙虛且自認還有很多不足的地方，分享著自己愛看電影，接觸演技的故事，一直保持著初心，真的讓人很有好感。



▼劉在錫迷上《怪物》裡的申河均，尤其是演戲時，眼角皺紋跟法令紋，在他眼裡都覺得相當有魅力，投入角色眼睛產生的紅色血絲，也讓他驚歎。



*圖：유 퀴즈 온 더 튜브＠youtube

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