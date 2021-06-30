「中年版《未生》」《直到疯狂》开播节奏明快又搞笑，李相烨耍心机马上遭文素利&郑在咏回击！（EP.1-2）

喜欢喜剧或办公室题材的读者们不妨看看！

MBC新水木剧《直到疯狂》上周开播，在近期的韩剧中久违的以办公室为主题，被一些韩媒视为「中年版《未生》」，男女主角还是多拍摄电影的演技派演员文素利与郑在咏，著实吸引人。实际播出节奏明快且笑点不少，AGB全韩收视以3.0%、3.9%、2.7%、3.3%开跑，马上成为今年MBC收视最佳水木剧。

（图：《直到疯狂》海报）

EP.1，韩明电子将分部真河事业部卖掉，总部派出唐子英（文素利 饰）前往处理人事业务，协调员工自请退休或是调往其他分部。崔畔锡（郑在咏 饰）新岗位就落到昌仁事业部，不过崔畔锡明明可以担任洗衣机开发组长，但他宁愿到别组担任组员做实务工作，成了扫地机器人开发组员。



崔畔锡虽然职位降了，但来到昌仁事业部一帆风顺，认识的人很多、还马上找到扫地机器人的bug，不过却因此成为组长韩世权（李相烨 饰）的眼中钉。韩世权耍了小手段，让崔畔锡在开发新主任面前能力受质疑，甚至调往毫无相干的人事处。



EP.2，唐子英调任昌仁事业部人事处组长，发现底下多了一位无相关经验的新员工崔畔锡相当恼火，认为是前夫韩世权刻意找她麻烦。唐子英一得知消息就找上韩世权，在崔畔锡面前直接狠打韩世权的头。这一幕被不少观众大喊痛快，太多观众看不下去韩世权的举止与嘴脸了。



没想到更痛快的在后头，崔畔锡找到韩世权陷害自己的证据，在他面前敲毁重要的扫地机器人展示品、逼他说出真相，韩世权崩溃的样子大快人心！然而，崔畔锡的复仇适可而止，他打算在人事部努力学习、认真做下去。有趣的是，唐子英来到昌仁事业部的任务发生改变，竟然不是如同先前在真河事业部那样打发所有员工，而是要将核心员工留任，才能把昌仁事业部卖给新主人。

（图：《直到疯狂》@黄VIU 截图）

EP.3预告，唐子英为了留住核心员工以及包括崔畔锡在内的人才，让崔畔锡一一访问每位员工、倾听他们的烦恼。然而，唐子英与韩世权公私不分的争执被崔畔锡看见，崔畔锡似乎误会了什么。



《直到疯狂》每周三四於韩国MBC播出，香港可於黄煲剧平台收看，台湾可於LINE TV或friDay影音收看。最后来回顾痛快情节吧！



（封图：《直到疯狂》@黄VIU 截图）

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