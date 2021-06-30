《盼望的大海》开播：眼球净化+耳朵怀孕，Rosé、温流轮番献唱，节目疗愈感十足！

收视偏低有点可惜，许多观众反应剪辑有些混乱，但也有人觉得慢步调的平静感很不错，希望下一集正式开店后可以更加顺利。《盼望的大海》*出演阵容：尹钟信、李智雅、李栋旭、温流、金高银、李秀贤（首集嘉宾：BLACKPINK ROSÉ）

JTBC 推出疗愈心灵的全新综艺节目《盼望的大海》在昨晚正式首播，收视率以1.5%偏低开跑略显可惜，节目成员大多不熟悉彼此，在互相认识的阶段，较多观众反应节目剪辑有些混乱，但依旧期待下一集节目可以更顺畅。



目前第一集是以成员们准备节目的内容为主，向公司简报节目主旨、聚在一起练团、准备食物和饮品、下水接触海洋生物…等等，也藉此让成员们之间更加熟悉，但转场有时会没头没尾，希望节目组在看过第一集节目的观众反应后，可以再加强第二集的剪辑，不然强大的出演阵容，会显得相当可惜。



而最引发讨论的，就是节目中歌手们献唱的环节，除了本职为歌手的尹钟信、SHINee-温流、乐童音乐家-李秀贤外，第一期就请到了人气女团 BLACKPINK 的 ROSÉ，四人一起合作的音乐火花，真的是非常美好，令人心动。



一起来欣赏节目组释出的音乐片段吧！

▼尹钟信&李秀贤《你内在的忧郁》：



▼ROSÉ《慢舞在燃烧的房间》(Slow Dancing In a Burning Room)：



▼温流《去看星星吧》：



▼尹钟信&李秀贤《上坡路》：



*图：바라던 바다@youtube

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