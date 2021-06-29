少女时代Tiffany首次挑战演技！将出演新剧《财阀家的小儿子》有望与宋仲基合作

这部剧目前的选角有宋仲基、李圣旻、申贤彬（《机医》张冬天），再加上少女时代 Tiffany 的话，阵容真的太厉害了～。

JTBC 充满话题性的新剧《财阀家的小儿子》又多了一位厉害的选角名单，那就是少女时代 Tiffany 将出演本剧，首次挑战电视剧作品演技的她，剧中将会饰演侨胞的角色，本身就在美国洛杉矶长大，可以说是相当适合。



*图：tiffanyyoungofficial@IG

这部《财阀家的小儿子》同时也是宋仲基、李圣旻、申贤彬等人气兼具实力的演员们正在考虑出演的作品，预计排在明年上半播出，从剧本内容到选角名单都获得了非常热烈的讨论。



*图：HiSTORY D&C、Yooborn Company@official

内容讲述忠诚地为财阀钟秀一家工作10年以上、却被诬陷私吞资金、然后遭遇杀害的主人公，重生成为杀死自己的财阀家小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长的奇幻复仇故事。



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《财阀家的小儿子》由《W－两个世界》、《不是机器人啊》郑大胤导演，和《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》的金泰姬作家合作，预计再明年上半播出。

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