[有雷]《我的上流世界》只有自己才能守护自己！李宝英X金瑞亨心灵相通：「就算没说出口，也知道你要守护的是什么」（EP15-16完）

[有雷]《我的上流世界》终於在上周画下句点，韩知龙的命案现场也终究水落石出。不过在这段旅程中，最终每个人终於也找到了属於自己的答案，即使失去一切也要懂得去爱，活出真实的自我。

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刑警百思不得其解，也实在没有直接的证据，最终还是以韩知龙心脏麻痹的死因而结案。艾玛修女决定不再成为神职人员，自责无法拯救韩知龙心中的恶，於是回归田野生活。临走前为了放下与财阀家的一切，把收藏在柜子里的爱马仕包包送给了新来的小修女，不过年轻小修女却没有眉开眼笑，而是立即拍照上网，立即得到雪片般回应。即使在我们眼中的价值不菲的名牌包，小修女却只想把它送出，相当讽刺。



徐熙秀（李宝英饰）的失忆原来是演出来的，原因令人鼻酸。当天所发生的事件，她想起来依旧惊悚，曾经所爱的人意图把她掐死，最后两人双双坠楼，对方头破血流当场断气，而徐熙秀仍活著。选择不说出真相的原因，是为了守护河俊，爸爸死了已经难以接受，若他知道爸爸当时还想把妈妈给杀了，对孩子会造成多大的阴影？於是徐熙秀用卓越的演技骗过了大家。



大嫂郑书贤（金瑞亨饰）即使手上的伤痕遭怀疑，但依旧是当天唯一临危不乱的指挥者。她抵达现场时已经看见坠楼的两人，现场并留有看似凶器的灭火器，郑书贤看见徐熙秀脖子上的掐痕，一度推测她可能为了自卫而杀了知龙，她藏好现场物品并送徐熙秀到医院，也联络家中医师前来处理知龙，并通知老会长。不管凶手是不是徐熙秀，她选择相信妯娌。



郑书贤发现了想要离开的朱管家，详细了解之后发现她也是案件关键人之一。朱管家离开前郑书贤要她选择：「若你带走了蓝宝石，你就是杀了知龙的凶手；如果你没有带走，那么你做的一切就是为了保护二夫人。」大嫂就是这么了解人心，并展现出她的管理能力。管理不是一昧的高压，有时晓以大义让下面的人理解并做出选择，才是最高技巧，并且令人感激而追随，也证明了郑书贤的确是孝元集团中最适合成为领导者的人。





废柴老大韩真浩从第一集就不停刮著乐透刮刮乐，终於中了头奖！以他的财力想要这区区五百万韩元吗？他立即转送给心来的男管家。原来含著金汤匙出生的他，厌倦了被当成「靠爸族」的感觉，做任何事情即使成功了大家也只会说「你天生运气好，什么都有」，他想靠自己的力量得到什么，所以不停地刮，终於靠自己的运气刮中一张头奖。



悲剧性的人物韩知龙，从头到尾根本不是孝元集团的血脉，做了那么多坏勾当也是想要刷自己的存在感，他也知道大家都不认同自己，於是请女管家去医院买了「吃了会死也无所谓」的强力安眠药，也许订婚宴当日他也正有此意了结才打电话给艾玛修女，只是一切发生得太快，不仅被男管家陷害吸入了毒气，同时以为徐熙秀要揭发他的恶行，导致之后的扭打而坠楼。



随著知龙的离世，大家拥有了新的生活，徐熙秀复出影坛演出《我的上流世界》，还是孝元集团所投资的呢！郑书贤当上会长领导了孝元集团，也拿起电话连络了爱人秀智，诉说想念并希望跟她见面。幸福的河俊失去父亲后却同时拥有了生母与熙秀的爱，大家都找到真正属於自己Mine的答案，让最终章主题「闪耀的女人们」看来别具意义。



照片：tvN

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