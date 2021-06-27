【有片】《收取人不明》偶像艺人们送给练习生时期自己的一句话

TXT、NCT、MAMAMOO、TWICE、MONSTA X等等几十位偶像歌手都分享了自己的心声，话语充满温柔和鼓舞，真的是很适合睡前收看、收听的节目耶！

《收取人不明》是KBS电视台不久前开播的ASMR网路节目，出演嘉宾写信给过去的自己或生活在不同时代的精神榜样，并在节目中亲自朗读，感性又疗愈的风格受到不少人喜爱。这周的节目主题是「K-Pop偶像想对练习生时期自己说的话」，一路看下来真的非常感动~

NCT Mark：「我想对练习生时期的Mark说，你来韩国真是来对了，更加享受吧！」仁俊：「只要追求梦想就好！」Jeno：「对你身边的仁俊温柔一点吧，相信成员们，努力做你能做到的事！」



TXT Yeonjun：「当时只想在月末评价中得第一、很有压迫感，想对当时的专辑说，不要太在乎排名，尽可能有趣地、开心地去做吧！」Hueningkai：「好好享受校园生活吧，离开的时候才不会遗憾！」Soobin：「只要像现在这样努力就好！」



TWICE志效：「你做得很好！以后会成为很有名的艺人，加油！」子瑜：「虽然很难很辛苦，但已经做得很好，不要放弃！加油！」



Red Velvet Joy：「现在开始你将作为Joy得到很多人的爱、成为幸福的人，过程中会有很多辛苦的事，但希望你不要太担心，享受自己原本的模样吧。 」



也有些成员的发言比较无厘头，例如MAMAOO华莎：「高二的惠真啊，你吃太多了，会因此辛苦好几年，所以不要再吃了！停！」TWICE Sana：「透过宿舍窗子偷拿猪脚的时候不要再被发现了！要藏好哦！」



以偶像艺人为主的节目大多热热闹闹，似乎很少这样安静、感性的画风，让人看了感觉能接触到他们内心的一面，真的是很不错的尝试耶！



（图：Youtube@KBS Entertain）

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