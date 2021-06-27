【K社韩文小百科】当你吃烤肉时，突然有人闯进来大吼：「这不是食物，是暴力」！

「这不是食物，而是暴力」。

2年前的第一场「妨碍示威」在韩国的烤肉店里出现。 什么是「妨碍示威」？ 示威者们举著写有『不是食物，是暴力』的纸张，闯进烤肉店突袭示威，他们高喊著：「桌子上的肉不是食物，是动物，动物也应该有像动物一样活著的权利」。 这被称为因非暴力而令很多民众感到不适的就是『妨碍示威』。



▲YouTube@직접행동DxE - Direct Action Everywhere Korea

当时发起这场「妨碍示威」的有4人，他们走进烤肉店，举起手来的纸张，让食客们关注自己，高喊著那句「这不是食物，而是暴力」，更使得店员及客人的形象原封不动的暴露在了影片中，这些影片又迅速在网路上传播开来，相关行为顿时激起了广大网友的不满。 当时就有不少人讨论，表示：「这并不仅仅是妨碍示威，而是妨碍营业示威，主张动物权利的同时，难道影片里的人们没有肖像权吗？ 」、「这又不是非人道主义的屠宰场，仅仅是普通烤肉店而已，小饭店老板这么好欺负吗」、「示威不仅没有引起共鸣，反而引起了反感」等。



▲MBC新闻截图

2年后的现在，「这不是食物，而是暴力」又登上了韩网即时热搜，据说有更多的人参与到了这场活动中来，示威者也一 再强调「并不是为了妨碍特定的人或饭店，示威活动有积极的一面，真正的目的是为了让大家重新思考我们是否有权利来随意剥夺动物的生命这一看似理所当然的事情。 」他们活动的范围也从饭店扩大到了大型超市、百货店、食品节和棒球场，在更大的场合宣传这一想法。

然而，民众们的态度依旧和2年前差不多，反感情绪居多，更在网友在网路上留言称：「把自己的思想强加到他人身上也是一种暴力」、「你们不吃不就行了，把蔬菜连根拔起放在开水里煮就不是暴力了？ 」、「看到他们随意闯进饭店示威，我就觉得我活在一个和平的国家」、「一看就是吃饱了撑的，有力气来做这种事情」等。



「首图：

▲YouTube@직접행동DxE - Direct Action Everywhere Korea」

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