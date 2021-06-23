《月刊家》庭沼珉职场及租屋灾难不断，金知硕因她遭白切肉与泡菜打脸（EP.1-2）

结果今晚两人就要啵啵了，进度也太快！！

(雷) 上周甫开播的JTBC水木剧《月刊家》，由庭沼珉、金知硕、郑干柱、安内相、蔡贞安与安昌焕主演，讲述对「房子」与「家」各有不同观念人们的故事。EP.1收视以3.171%起跑，EP.2则因强碰《机智医生生活2》掉到2.270%



故事就从罗英媛（庭沼珉 饰）租屋遭拍卖给刘子成（金知硕 饰）开始，后续两人又成为了下属与上司，以及房客房东关系。男女主角际遇天差地远，罗英媛因不懂房地产屡屡遭诈骗，刘子成则因对房地产了若指掌而飞黄腾达，两人相遇且共处的过程相当搞笑，刘子成遇到她不是遭受「白切肉之乱」就是「泡菜之乱」。



刘子成被白切肉与泡菜打脸都不算什么，罗英媛个人的际遇才让人心疼，在职场受不少伤害与屈辱，为了救后辈还烧了价值不斐的业配商品，最近在租屋处更遇上老鼠以及拿刀闯空门的不速之客。虽然刘子成及时出现救了罗英媛远离持刀人，还另外租了一间公寓给她，但这间公寓似乎有隐情……一年前刘子成遭挟怨报复，该公寓被破坏甚至留下威胁字眼，一年后刘子成仍然不断收到威胁简讯却不以为意，有可能会让罗英媛再次身陷危险，官方已透露公寓秘密会在今明两天的EP.3、EP.4中揭晓。



另外，从EP.3预告可知罗英媛与刘子成进展神速。刘子成在得知罗英媛的际遇后备感共鸣，用昵称「龙」和罗英媛在网路互动、为她加油打气，在《月刊家》还英雄救美保护了她。下班后两人约喝酒，罗英媛问：「你喜欢我吗？」刘子成直球吻了上去作回答。



《月刊家》每周三四晚间9点於JTBC播出，台湾观众可於iQIY收看。虽然目前电视收视不尽理想，但仍有一些网友觉得内容轻松有趣、值得一看，也有网友替《月刊家》抱不平：「原先订3月月火剧档期，硬要改到6月水木剧和《机智医生生活2》强碰。」也许在男女主角飞快进展之后，收视会有所起色。

（图：《月刊家》@iQIY 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻