《月刊家》庭沼珉職場及租屋災難不斷，金知碩因她遭白切肉與泡菜打臉（EP.1-2）

結果今晚兩人就要啵啵了，進度也太快！！

(雷) 上週甫開播的JTBC水木劇《月刊家》，由庭沼珉、金知碩、鄭乾柱、安內相、蔡貞安與安昌煥主演，講述對「房子」與「家」各有不同觀念人們的故事。EP.1收視以3.171%起跑，EP.2則因強碰《機智醫生生活2》掉到2.270%



故事就從羅英媛（庭沼珉 飾）租屋遭拍賣給劉子成（金知碩 飾）開始，後續兩人又成為了下屬與上司，以及房客房東關係。男女主角際遇天差地遠，羅英媛因不懂房地產屢屢遭詐騙，劉子成則因對房地產瞭若指掌而飛黃騰達，兩人相遇且共處的過程相當搞笑，劉子成遇到她不是遭受「白切肉之亂」就是「泡菜之亂」。



劉子成被白切肉與泡菜打臉都不算什麼，羅英媛個人的際遇才讓人心疼，在職場受不少傷害與屈辱，為了救後輩還燒了價值不斐的業配商品，最近在租屋處更遇上老鼠以及拿刀闖空門的不速之客。雖然劉子成及時出現救了羅英媛遠離持刀人，還另外租了一間公寓給她，但這間公寓似乎有隱情……一年前劉子成遭挾怨報復，該公寓被破壞甚至留下威脅字眼，一年後劉子成仍然不斷收到威脅簡訊卻不以為意，有可能會讓羅英媛再次身陷危險，官方已透露公寓秘密會在今明兩天的EP.3、EP.4中揭曉。



另外，從EP.3預告可知羅英媛與劉子成進展神速。劉子成在得知羅英媛的際遇後備感共鳴，用暱稱「龍」和羅英媛在網路互動、為她加油打氣，在《月刊家》還英雄救美保護了她。下班後兩人約喝酒，羅英媛問：「你喜歡我嗎？」劉子成直球吻了上去作回答。



《月刊家》每週三四晚間9點於JTBC播出，台灣觀眾可於iQIY收看。雖然目前電視收視不盡理想，但仍有一些網友覺得內容輕鬆有趣、值得一看，也有網友替《月刊家》抱不平：「原先訂3月月火劇檔期，硬要改到6月水木劇和《機智醫生生活2》強碰。」也許在男女主角飛快進展之後，收視會有所起色。

（圖：《月刊家》@iQIY 截圖）

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