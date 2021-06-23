EXO世勋送柳演锡咖啡车，连杯子上都是哥哥的大头照！小细节暴露人品XD

人气男团EXO成员世勋为「大哥」柳演锡送去了咖啡车。

柳演锡正在拍摄电视剧《机智医生生活2》中，他饰演的安医生和实习医生张冬天（申贤彬 饰）的爱情从第2季首播开始就全力甜蜜大放送，看得观众们心花怒放。 最近正在努力拍戏中的他收到了弟弟世勋的礼物，一辆装满咖啡和Churros（吉事果）的咖啡车，长长的看板上贴著柳演锡穿著医生白袍的照片，还写著：「《机医2》所有演员和工作人员们加油，演锡哥加油，为你应援！」 咖啡车旁的立牌上也写著应援文字，就连咖啡杯的纸托上都不忘写「演锡哥加油」，可见世勋对哥哥有多么喜欢了。有细心的网友还发现世勋并没有在咖啡车上印上自己的照片，非常低调。 如果不是为了让哥哥知道是谁送的，估计世勋都不会在条幅上写上自己的名字，但也就是这样一个小细节暴露了他的人品，讲义气的世勋一点都不想抢风头！



柳演锡和世勋是如何变成好兄弟的呢？ 他们曾经一起录制过综艺节目《Busted！明星来解谜》(《犯人就是你》)，虽然柳演锡出场期数并不多，但是一点都不影响他们变好兄弟。 在节目中，两人还曾被刘在锡、李光洙等人调侃长得像。



柳演锡和吴世勋不仅长得像，生日年份差十年，日子就差一天（柳演锡1984.4.11 世勋1994.4.12）。 世勋不仅会送哥哥咖啡车，之前还亲自到场观看哥哥参演的音乐剧，私下交情非常好。



▲Netflix《 Busted！明星来解谜》



▲ig@oohsehun

「首图：tvN《Coffee Friends》」

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