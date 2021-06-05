前两季与三女主都有吻戏，还被怀疑参与制作！严基俊剧透：「《The Penthouse 3》没有吻戏，拍摄过程很轻松」

又想到了之前特辑他看到吻戏的剪辑，还超级害羞！

《The Penthouse 3》在昨日（4日）首播，当天下午举行制作发布会，演员柳真、金素妍、李智雅，严基俊、奉太奎、尹钟焄、尹周熙、金永大、金贤秀等人出席，讲述关於作品的故事。



制作发布会上，饰演「朱丹泰」的严基俊透露：「《The Penthouse 3》朱丹泰没有吻戏，现在因为没有吻戏，所以我可以很轻松地拍摄。虽然朱丹泰一直在做坏事，但我想恶人最终还是会受到惩罚。」吸引大家的视线。



前两季，严基俊与三位女主角都有吻戏，还让网友调侃他是该剧的制作者，所以才给自己安排这么多吻戏。让他在去年《SBS演技大赏》获奖时还澄清：「我没有参与《The Penthouse》的制作。」严基俊还说：「有国民老公、国民初恋等修饰语，希望通过这部电视剧，也能成为国民XXX。」不知道最后会成为「国民」什么呢！（延伸阅读：《The Penthouse》特辑：制作组把严基俊和三位女演员的Kiss戏剪成一段！本人看完超害羞 XD）





（图：SBS《The Penthouse 3》、YouTube@SBS NOW / SBS 공식 채널）

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