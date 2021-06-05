他们出道前就被写进了教科书：朴志训登上英语教材、黄正音示范什么是端正的姿势！

明星红了之后被写入教材也不是没有的事情，但有些人在大明星成名前就已经被写进了教科书了。

在男团Wanna One出身的朴志训参加选秀节目《Produce 101》之时就创下了「把你收藏到我心里」的名句，当时有不少观众觉得他特别眼熟，似乎在哪里见过。



颜值颇高的朴志训非常厉害，出现在国小6年纪的体育书、国中英语和国中科学的教科书里，是个非常出名学生模特，而且据说分量极多，几乎一整本书里都有他的身影。



박지훈은 영어 교과서에 나왔었다. pic.twitter.com/GhMVD8bGPx — 프로듀스101 쓸데없는 정보봇 (@produce101_bot_) May 2, 2017

女演员黄正音在出道之前出现在了国小6年纪的国语教科书里，这本书在1997年-2000年期间被全韩国的国小6年纪使用。黄正音亲自示范什么是正确、端正的姿势，坐在书桌前的她腰背挺直，绝对是老师和家长们一再强调的学习姿势。



▲KBS《娱乐街中继》官方截图

不过黄正音出道之后曾吐槽过很不喜欢自己当时的大脑门。



首图：IG@0529.jihoon.ig ＆ @jungeum84

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻