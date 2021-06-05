真不敢相信的事实，《Voice 4》再曝新预告：正义「李荷娜」竟是超大反派

真不敢相信的事实，《Voice 4》再曝新预告：正义「李荷娜」竟是超大反派

韩剧   2021年6月5日   星期六10:45   小水滴   104

韩国惊悚悬疑剧《Voice4》强势回归，拥有「超群听力」的姜权珠主任（李荷娜 饰）搭挡男神宋承宪追捕连环杀人魔，来到韩国观光胜地济州岛，追捕史上最凶残的4种人格连续杀人魔。tvN最新预告中，连续杀人魔首度现身，没想到正面一曝光，一脸浓妆的女人竟与112举报中心姜权珠主任长得一模一样，吊足剧迷胃口。


除了剧情更加悬疑变态，演员群更是让人期待，在第一季末，被杀人魔攻击重伤的沈大植（白成铉饰），和可靠大哥千尚弼（权在焕饰）华丽回归112黄金时间小组，《机智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯和「牢房忙内」WINNER成员姜升润也加入小组，让外界相当期待第四季的剧情发展和演员之间的火花。


该剧每一季都会安排一位超大反派，分别是毛泰久(金材昱 饰)、方济秀(权律 饰)和金木(朴秉恩 饰)，每位的帅气都有各自的魅力，「变态帅」非常受大众欢迎。《VOICE4》18日起，每周五、六於tvN播出，总共14集。李荷娜的耳朵究竟又会如何帮助112黄金时间小组，就等著正式开播了。


（首图：Voice4 截图 LineTV/内文图：Voice 截图 LineTV&tvN）

《Voice 4》最新版预告：

小水滴@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 我只看過第一季，覺得很好看，但之後的不知為何都不想看……
    2021年6月5日 18:56
  • 還是喜歡看張赫演的第一季
    2021年6月5日 16:20
  • 第一二季不錯，第三季已沒有再看的動力
    2021年6月6日 14:07
  • 我怎麼突然想到黑若蘭😂😂😂
    2021年6月5日 14:39
  • 第五季可以快點把張赫找回來不要亂搞了嗎 😅😅
    2021年6月5日 20:20
→更多留言...(99)
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 真不敢相信的事实，《Voice 4》再曝新预告：正义「李荷娜」竟是超大反派
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手