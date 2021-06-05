真不敢相信的事实，《Voice 4》再曝新预告：正义「李荷娜」竟是超大反派

韩国惊悚悬疑剧《Voice4》强势回归，拥有「超群听力」的姜权珠主任（李荷娜 饰）搭挡男神宋承宪追捕连环杀人魔，来到韩国观光胜地济州岛，追捕史上最凶残的4种人格连续杀人魔。tvN最新预告中，连续杀人魔首度现身，没想到正面一曝光，一脸浓妆的女人竟与112举报中心姜权珠主任长得一模一样，吊足剧迷胃口。
除了剧情更加悬疑变态，演员群更是让人期待，在第一季末，被杀人魔攻击重伤的沈大植（白成铉饰），和可靠大哥千尚弼（权在焕饰）华丽回归112黄金时间小组，《机智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯和「牢房忙内」WINNER成员姜升润也加入小组，让外界相当期待第四季的剧情发展和演员之间的火花。
该剧每一季都会安排一位超大反派，分别是毛泰久(金材昱 饰)、方济秀(权律 饰)和金木(朴秉恩 饰)，每位的帅气都有各自的魅力，「变态帅」非常受大众欢迎。《VOICE4》18日起，每周五、六於tvN播出，总共14集。李荷娜的耳朵究竟又会如何帮助112黄金时间小组，就等著正式开播了。
（首图：Voice4 截图 LineTV/内文图：Voice 截图 LineTV&tvN）
《Voice 4》最新版预告：
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