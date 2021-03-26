因陷入扭曲历史、中国式道具争议！《朝鲜驱魔师》仅播出2集就被废止，SBS：「决定取消播出」

由甘宇成、张东润、朴成勋主演的《朝鲜驱魔师》背景设定在朝鲜太宗时代，22日播出第1集。

剧中，因为扭曲历史、中国式道具，引发争议。加上之前韩国和中国因为泡菜、韩服之争，却又在电视剧中表现出这样的形态，引起观众们的指责。



（延伸阅读：《朝鲜驱魔师》出现中国式食物、扭曲历史引起争议！SBS：「下周停播以重新整顿内容，今后会彻底的检查」）

节目播出后，青瓦台国民请愿上出现要求停播的文章，得到13万多名观众的同意，广播通信审议委员会也收到2000件的投诉。《朝鲜驱魔师》的20多家广告商、3家制作支援公司也迅速宣布撤消，签署提供场所赞助的闻庆市、罗州市也表明不提供拍摄场所的正式立场。



虽然在25日SBS曾表示：「下周会停播以重新整顿内容。」但争议还是持续扩散，最终走上了停播之路。



今日，SBS发表正式立场：「SBS深刻意识到此次事态的严重性，决定解除《朝鲜驱魔师》的播放权购买合约，取消播出。SBS本剧的大部分播放权已经提前支付，制作公司已经完成80%的拍摄。虽然担心由此带来的电视台和制作公司的经济损失和编排空白等，但SBS作爲地上波电视台深感责任重大，决定取消节目。」



（图：SBS《朝鲜驱魔师》）

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