《朝鮮驅魔師》出現中國式食物、扭曲歷史引起爭議！SBS：「下週停播以重新整頓內容，今後會徹底的檢查」

由甘宇成、張東潤、朴成勳主演的《朝鮮驅魔師》背景設定在朝鮮太宗時代，在22日播出第1集。

劇中，接待西方神父時，宴會場面中出現皮蛋、月餅等中國食物，引發了爭議。飾演太宗的甘宇成，因出現幻聽幻視，濫殺無辜百姓，由於太宗是歷史評價相當高的明君，被塑造成濫殺無辜的暴君，因此在韓網掀起批評，更指責劇組「扭曲歷史」。



韓國網友也發起抵制拒看，還到青瓦台留言板連署停播，第2集的收視也從8.9％下滑至6.9％。隨著事件越演越烈，廣告商接連撤回廣告，製作公司也對此進行解釋和道歉。



製作公司表示：「對於中國風美術、道具（月餅等）在敏感時期引起誤會，給觀眾帶來不便的部分再次道歉。對於部分衣服和道具是中國式的指責，事前沒有認知到，這確實是製作組的失誤。本劇作為幻想混合史劇，借用實際存在的人物傳達『恐怖的現實性』，試圖將焦點集中在『幻想般的想象力』，但忽略在敏感時期會帶來巨大混亂這一點。因爲是講述真實人物的作品，所以應該帶著更慎重的責任進行準備，但是因爲製作團隊的不足而讓觀眾們失望，對此低頭道歉。今後會帶著更慎重的責任感來參與電視劇的製作。」



而製作公司也提到：「這是國內資本製作的電視劇，與最近成為熱門話題的中國贊助、製作支援事例不同，是100%國內資本製作的電視劇。」



SBS方面也發表官方立場：「爲了向觀眾們介紹製作精良的幻想混合史劇，所以編排《朝鮮驅魔師》這部作品。但講述真實存在的人物、歷史，應該更仔細的檢查，沒能做到這一點，向觀眾致上最深的歉意。已播出的1、2集，會修正後在進行VOD和重播的播出，下週會停播以重新整頓內容，今後播出的《朝鮮驅魔師》，會通過徹底的檢查，盡全力不讓觀眾感到任何不便。」



（圖：SBS《朝鮮驅魔師》）

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