全网都在监督老板买奢侈手袋作奖励！Brave Girls：他已经在网上下单了4个XD

在经历了漫长的十年之后，女团Brave Girls终於「逆袭」成功，在音乐节目中首次获得了冠军！

Brave Girls出道10年才走红多亏了YouTube上的一则「饭制歌曲评论影片」，让３年前的歌曲《Rollin'》翻红，这才让成员们初尝到了「大势」的味道，创造了新的逆袭神话，并在的最近的SBS《人气歌谣》中获得了出道以来第一个冠军。



最近，成员玟莹在YouTube频道《娱乐天才》的采访中透露，早前团队制作人勇敢兄弟曾经承诺如果Brave Girls拿到第一名就给成员们买Chanel手袋，是每人一个哦。



▲IG@bravegirls.official

在广大网民的监督下，勇敢兄弟也遵守了承诺，成员们通过广告节目《正午的希望之歌》表示虽然还没有收到礼物，但老板已经通过网路下单了4个了，还不忘调侃「多亏了我们的记忆力」(笑)。



▲YouTube@연예천재

不知道Brave Girls会收到2021年新款还是经典款式呢？女生粉丝一定超级好奇吧，就一起来等等她们的认证照吧。

「图：《正午的希望之歌》、IGbravegirls.official、YouTube@연예천재」

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