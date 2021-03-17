崔振赫加入《我家的熊孩子》被徐章焄说「呆萌美」，Jessi也带来新歌担任特别MC！

「奉焕啊～～」（小编还没出戏）崔振赫邀约不断呢，希望欧巴的生活不只是健身而已XD

《我家的熊孩子》最新EP.234预告出炉，演员崔振赫将成为新的熊孩子公开私生活，综艺感十足的歌手Jessi也带来新歌魅力登场。

一直在电视剧上活跃的崔振赫，知名作品不少、类型也不拘，作品包括古装剧《九家之书》、悬疑剧《傲慢与偏见》《隧道》、爱情剧《急诊男女》《马成的喜悦》，最近在《丧尸侦探》扮演伪装人类的丧尸，以及在《哲仁王后》特别演出变成王后的男人，喜剧演出也令人印象深刻。

（图：《丧尸侦探》&《哲仁王后》@VIU截图）

预告中，崔振赫房间就是半个健身房，他举著杠铃看似热血，但仔细一瞧会发现杠铃上根本没有杠片，让人摸不著头绪，徐章焄直说崔振赫：「有点呆萌美啊！」崔振赫出道以来鲜少上观察类实境综艺节目，观众与粉丝们有望看见他的不同面貌与魅力。

（图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

而上一集EP.233因卓在勋与李常敏的拜访，与公司老板PSY一同特别出演的Jessi，在新歌正式发表前再次亮相《我家的熊孩子》，甚至和李太成妈妈朴英惠跳起舞来。不知道卓在勋与李常敏向PSY的邀歌结果，是否会在新一集有所结果？

（图：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截图）

▼EP.233卓在勋扭扭捏捏邀歌，还干脆想抢了人家公司‎

（图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

▼《我家的熊孩子》EP.234预告



▼Jessi新歌〈What Type of X〉预告



（封图：《我家的熊孩子》@friDay影音 截图）

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