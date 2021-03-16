没想过会成功！Super Junior第一次听到《Sorry Sorry》时，其实一半的成员不喜欢！

好像是圭贤讨厌的歌曲，似乎都会大红大紫呢XDD

SBS的综艺《传说中的舞台档案K》中，最新一集邀请了元老级的男团Super Junior，一起分享创下的K-POP纪录，更是提到红遍全球的热门曲《Sorry Sorry》，其实当时私底下在成员们之间并没有很受到欢迎呢～

2009年成名曲《Sorry Sorry》发行后，除了在亚洲非常受到欢迎，连续蝉联音乐平台KKBOX榜上36周以外，更是让全世界从此知道Super Junior，人气大幅上升！

但是当初第一次听到这首歌时，大家的反应并不是很热烈，队长利特更表示「自己和神童都不太喜欢这首歌，觉得没有特色，不过东海跟银赫却很喜欢」，本来还相当的担心，幸好后来获得这么多人的喜爱。





至於歌曲的舞蹈当时是特地请来美国知名编舞家尼克・贝斯负责，还本的动作更加的复杂与困难，后来是跟作曲家一起讨论后，才创造出了经典的搓手舞，让《Sorry Sorry》变得更华丽～

(图片来源：YT@우리가요 URIGAYO 截图)

(封图来源：IG@superjunior)

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