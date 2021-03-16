观众力证《The Penthouse 2》「罗爱乔」其实是「秀莲」假扮的！金顺玉编剧请让观众如愿吧～

《The Penthouse》系列中观众们最爱的是谁？ 肯定是双商在线白富美秀莲（李智雅 饰）了。

虽然第1季最后秀莲被狗血鬼教母金顺玉给写死了，但第2季却出现了一个和她长得一模一样的罗爱乔，虽然脸是一模一样，但少了秀莲的高贵优雅，难怪观众们都表示「求编剧让秀莲复活」。随著剧情的深入，观众们开始猜测罗爱乔可能是秀莲假扮的，秀莲根本没有死！！这样的想法让观众们彷佛打了鸡血一样兴奋，难道秀莲真的要回来了？ 众人还找出证据来佐证。

首先是第1季中的开篇画面，代表秀莲的雕塑手中握著道，而第2季中这把刀被放到了罗爱乔的手里。 而且每次罗爱娇提到锡勋（金永大 饰）、锡京（韩智贤 饰）和裴露娜（金贤秀 饰）时表情都很微妙。



▲SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》

再加上罗爱娇曾表示：「申秀莲死了，感觉还真怪，就像是我死了一样」，当时她的眼神也十分复杂。 当周丹泰（严基俊 饰）说河恩星（崔艺彬 饰）是杀死裴露娜的凶手时，罗爱乔的脸上出现了秀莲独特的惋惜表情。



▲SBS《The Penthouse 2》

此外，周丹泰问罗爱娇是否要见双胞胎时，罗爱乔眼神动摇，作为被隐藏的双胞胎亲生妈妈，她本不应该拒绝和孩子们见面，这样才是回到周丹泰身边最简单直接的方法。后来她更是偷偷躲在远处看孩子们，落泪的样子让人看得惋惜。



▲SBS《The Penthouse 2》

网友们还找出了诸多细节，周丹泰看到早起吃早餐的罗爱乔一脸惊讶，反问：「你怎么起这么早？ 」这也暗示真正的罗爱乔和秀莲生活方式不同，早起的人实则是秀莲，因为一个人的习惯不会那么容易改变。观众们也怀疑秀莲被周丹泰刺伤时的那句「周丹泰，你怎能...」，秀莲和周丹泰的矛盾由来已久，应该早就预料到周丹泰会对自己下毒手，而不会在被害时反问对方，就像被背叛一样。

细心的观众又发现罗爱乔的蝴蝶纹身和第1季里公开的模样有细微差别，很难不让人怀疑这是个新纹身。 再加上第8集末尾，就连罗根李（朴殷硕 饰）都怀疑她是秀莲，更让观众们坚信第1季大结局中死去的其实是双胞胎亲妈罗爱乔，而第2季中亮相的罗爱娇则是秀莲假扮的。



▲SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》

「图：SBS 《The Penthouse》、SBS《The Penthouse 2》」

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