So sweet！《The Penthouse》尹钟焄送礼物给粉丝，认证合照笑容温暖

不止一次反过来送礼物给粉丝，尹钟焄真的太暖啦！

昨天，尹钟焄是所属社在他的官方IG上PO出礼物认证照片，留言表示：「感谢大家一直以来对尹钟焄演员的支持和守护，尹钟焄为大家准备了礼物。 因为尹演员希望亲自挑选和购买，所以很抱歉迟了一些，感谢大家的等待。 尹演员说，准备的过程非常开心和激动，因为有喜爱自己的粉丝而感到很有力量。 这些礼物会由尹演员亲自用快递寄给大家。 」hashtag里还加了「病弱sexy」、「黑化sexy」等等keyword。

照片里的尹钟焄戴著黑色棒球帽，手里捧著好几个纸袋，看起来都是要送给粉丝的礼物，低头看的时候那个笑容太温柔啦：



不得不说，现实里的尹钟焄真是好sweet，跟电视剧《The Penthouse》里接连背叛初恋2次的河尹哲截然不同！



（图：SBS《The Penthouse 2》剧照）

而且尹钟焄对粉丝的爱远不止表现在这一次，之前《The Penthouse 2》开播前一天、也就是2月14日，他还做了网路直播与粉丝聊天，并现场做了情人节巧克力送给大家。



（图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor）

尹钟焄最开始送礼物给粉丝，是因为有粉丝除了送给他信件，还开始寄礼物给他。 尹钟焄在粉丝官咖里说：「除了真情和心意之外，我不会再收其他礼物。 粉丝对我的喜爱已经足够让我感恩，给了我很多力量。 」



（图：YK Media Plus）

（封图：IG@yoonjongactor_official）

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