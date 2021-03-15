[有雷]《黑道律师文森佐》西装+颜值就是一切！宋仲基因「确诊者」计画险失败超切合时事！（EP7）

[有雷]《黑道律师文森佐》一集比一集更精彩，更多意想不到的笑梗等著观众们，继上一次的蓝宝坚尼后，这次更有精采的宋仲基西装秀，帅气让观众们跟那位店员一样拍手赞叹，并且剧情还切合疫情时局出现了「确诊者」！



照片：tvN

宋仲基在《黑道律师文森佐》中从第一集开始就集集像是西装秀一样，展现完美又合身的西服LOOK，到了这一集更是像换婚纱一样，换上了一套又一套的帅气西装，令人目不暇给。





照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

在漂亮赢得了裁判之后，女主角提议赠送他想要的礼物，文森佐要求的竟是手工西装10套！虽然在剧中女主角全汝彬等到睡著，但这样的画面实在太养眼，观众们应该是不容错过的，心情就像那位替文森佐量身的店员一样，每一套都在一旁拍手赞叹不已。





照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

为阻挡黄金广场被拆除，文森佐与曹社长安排了红衣人应战，也刻意放消息给对方，没想到游览车上满满的红衣人打手们却有一位接到了电话，并说自己被匡列为「密集接触者」！相当切合目前的疫情时局，也因为有一位接到电话之后全车的人都必须进行隔离了！不过文森佐也没被这情况击败，黄金广场的居民们集结也能获得胜利！甚至不忘向本集前段带到的名画「圣女贞德」致敬〜



照片：tvN《黑道律师文森佐》播出截图

首图：tvN

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