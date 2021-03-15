太闪！李尚禹白色情人节给在拍摄《The Penthouse 2》的金素妍送上惊喜：「今天也要加油～我爱你♥」

14日（白色情人节），李尚禹给在拍摄《The Penthouse 2》的妻子金素妍送上惊喜（花、饼干、卡片）。

收到礼物的金素妍：「喔摸～这是怎么回事？怎么回事，那些是什么呀？」经纪人：「是饼干。」金素妍：「喔摸～喔摸～现在拿也可以吗？」他还准备了饼干给工作人员呢！





（图：IG@sysysy1102）

卡片写著「素妍啊！再撑一会儿...剩下的拍摄好好完成后，就可以好好躺著～～今天也要加油～我爱你♥蚕蚕蚕虫（누에누에누에고치，可能是夫妻之间的暗号？）。」



（图：IG@sysysy1102）

这也让不少网友表示：「哇～姐夫好浪漫」、「最近看过最甜蜜的」、「看到千瑞璡笑的样子真好」、「真的好帅啊！那些花和那些饼干ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」、「是爱称吗？好可爱」、「姊姊好像过得很幸福」、「有那样的丈夫就没有心愿了」等等。



金素妍目前还在拍摄《The Penthouse 2》（预计拍到3月底），李尚禹也有特别出演。之前公开的花絮中，两人只要一对眼就会笑场，还有李尚禹一亮相时，他也马上跟大家介绍：「这是我先生」跟千瑞璡真的有很大的反差呀～



（图：YouTube@SBS Catch）



（封面图：IG@bbbjovi、IG@sysysy1102）

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