不只是歌手！那些年Rain出演过的影视作品，从单亲爸爸、赛车手到杀手都有！

除了有许多热门歌曲外，Rain出道以来也演出过不少优秀的作品～

歌坛上的大前辈Rain，靠著去年《GANG》的逆袭，成功再度获得大众的喜爱，而迎来人生中第二个的全盛期，除了歌手这个身分非常活耀外，今天也一起来认识看看演员郑智薰！

2003年藉由电视剧《小爸爸上学去》成为演员出道，与演员孔晓振合作，优秀的演绎了单身爸爸的角色，精湛的演技让他当时就获得许多关注，第一部主演的戏剧就获得好评。



(图片来源：KBS《小爸爸上学去》官方剧照)

隔年更是演出火红全亚洲的电视剧《浪漫满屋》，完美的消化了傲娇男主李英宰，当时收视率高达40.2%，得到巨大的回响，还把版权出口到许多海外国家，更让Rain成为顶级的亚洲明星～



(图片来源：KBS《浪漫满屋》官方剧照)

后来2008年时更是进军了好莱坞，连续出演了电影《极速赛车手》以及主演的《忍者刺客》，标准的东方面孔在当时也造成不小话题，也将他的知名度更提升！



(图片来源：《忍者刺客》官方海报)

退伍后时隔四年透过电视剧《对我而言可爱的她》回归，还未开播就以32亿的韩元，把版权卖给中国，可见惊人的号召力，不过后来2016年的《回来吧大叔》，却因为同时段《太阳的后裔》而受到冲击，后来主演的电影《自行车王严福童》，也受到一些话题而票房失利。



(图片来源：《自行车王严福童》官方海报)

不过虽然如此Rain仍是相当的认真演戏，2019年MBC的《Welcome 2 Life》中担任律师一角，又让人看见他大幅进步的演技，获得不少好评，也希望之后会带来更多精彩的戏剧。

(封图来源：IG@rain_oppa)

YuLing@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻