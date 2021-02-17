BLACKPINK ROSÉ过生日「粉丝朝贡」引争议！真的太寒心了VS粉丝送的礼物可以收

粉丝朝贡是饭圈特有的文化，粉丝们除了送本命饱含真心的亲笔信之外，还会赚钱为他们买高价名牌礼物。

2月11日是BLACKPINK成员 ROSÉ的生日，那一天她就收到了很多礼物，从粉丝们公开的礼物清单来看，有价值数百万的名牌包、皮鞋、宝石和衣服等等，数量多达有数十个，总价也在上亿元。

得知这件事情的很多网民们在网路上留言表示羡慕，称：「一整年都不需要购物了」、「明星的人生」、「羡慕死了」等。 但也有部份网民对此持不同意见，表示：「这是干什么，太让人寒心了」、「粉丝不送她也有钱买，作为粉丝就该给她买礼物？ 」、「这就是歌手有问题啊，一开始就应该明说不收粉丝礼物，这样粉丝也不会攒钱，压力还小一些，又不是财阀，财阀该送钻石才对，这可是粉丝们攒了一年的钱。 」对於这些不同的声音，也有网民帮助ROSE反驳，称：「粉丝有能力送这些，你们有什么好寒心的」、「这些都是粉丝自己攒的钱，偶尔还会有很有钱的粉丝投资」、「你们就是羡慕嫉妒恨，有什么好酸的。 」

粉丝朝贡一直存在著较大的争议，作为粉丝认为本命一年一次的生日，大家希望给对方一份难忘的礼物，而购买礼物的金额也是广大粉丝均摊。 相反，也有很多人认为朝贡文化根本就是「惯坏了」明星，更重要的是这种「朝贡」会在饭圈形成攀比之风，导致粉丝团的压力越来越大。

「图：IG@blackpink.closet.indo、@roses_are_rosie」

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