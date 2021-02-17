BLACKPINK ROSÉ过生日「粉丝朝贡」引争议！真的太寒心了VS粉丝送的礼物可以收

BLACKPINK ROSÉ过生日「粉丝朝贡」引争议！真的太寒心了VS粉丝送的礼物可以收

明星   2021年2月17日   星期三09:00   Rui   2

粉丝朝贡是饭圈特有的文化，粉丝们除了送本命饱含真心的亲笔信之外，还会赚钱为他们买高价名牌礼物。

2月11日是BLACKPINK成员 ROSÉ的生日，那一天她就收到了很多礼物，从粉丝们公开的礼物清单来看，有价值数百万的名牌包、皮鞋、宝石和衣服等等，数量多达有数十个，总价也在上亿元。

得知这件事情的很多网民们在网路上留言表示羡慕，称：「一整年都不需要购物了」、「明星的人生」、「羡慕死了」等。 但也有部份网民对此持不同意见，表示：「这是干什么，太让人寒心了」、「粉丝不送她也有钱买，作为粉丝就该给她买礼物？ 」、「这就是歌手有问题啊，一开始就应该明说不收粉丝礼物，这样粉丝也不会攒钱，压力还小一些，又不是财阀，财阀该送钻石才对，这可是粉丝们攒了一年的钱。 」对於这些不同的声音，也有网民帮助ROSE反驳，称：「粉丝有能力送这些，你们有什么好寒心的」、「这些都是粉丝自己攒的钱，偶尔还会有很有钱的粉丝投资」、「你们就是羡慕嫉妒恨，有什么好酸的。 」

粉丝朝贡一直存在著较大的争议，作为粉丝认为本命一年一次的生日，大家希望给对方一份难忘的礼物，而购买礼物的金额也是广大粉丝均摊。 相反，也有很多人认为朝贡文化根本就是「惯坏了」明星，更重要的是这种「朝贡」会在饭圈形成攀比之风，导致粉丝团的压力越来越大。

「图：IG@blackpink.closet.indo、@roses_are_rosie」

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留言/评论
  • 喜歡偶像最直接的方法就是給對方錢啊，買專輯還不夠的話願意收下禮物粉絲也是開心的，粉絲不偷不搶不拐若是真的都靠自己賺的錢心甘情願地花錢別人置喙啥？你情我願的事情到底礙著誰了？但我不太同意那種拿父母的錢去給偶像買單的事情就是了，自己賺的錢倒是沒差。 偶像那麼拼命的在舞台上表演背後下了多少的心血不就是為了讓粉絲開心，粉絲單方面開心了覺得想要回饋對方什麼難道只能是尖叫嗎？ 路人粉在螢幕前白嫖也就算了，死忠粉難道還不能表示些什麼嗎？ 你讓我開心了我就給你錢這不是最簡單的事情嗎？錢就可以買到開心這麼棒的事情去哪裡找？
    57分前
  • 那些酸民最好自己生日不要收到任何禮物，反正他們也有能力自己買到的，對吧😌
    37分前
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